9年後勞保給付破兆 入不敷出4565億

勞保財務精算最新報告日前出爐，到二○四三年「入不敷出」將擴增至兆元以上。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保財務精算最新報告日前出爐，雖帶來延後三年用罄的好消息，但報告顯示，二○二四年老年給付（含一次領及年金給付）已達五○○五億元，推估九年後、自二○三三年起，老年給付將突破一兆元，「入不敷出」達四五六五億元，且每年老年給付將以六○○億元的速度增加，但每年保費收入推估僅五○○○多億元，到二○四三年「入不敷出」將擴增至兆元以上。

估2043年收支差額破兆

勞保自初上路起，保費即收取不足，目前費率上限為十二％，但最新精算平衡費率高達三十一．四二％；因台灣少子女化嚴重，青壯年人口快速萎縮，自二○一七年起，勞保就進入當年度收取的保費不夠支付各項給付的入不敷出窘境。

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根據國發會最新人口推估，二○七○年工作年齡人口將較二○二四年減少一半以上；對比勞保最新精算報告，二○七○年的推估老年給付金額高達一．七二兆元，加上傷病、死亡等給付，整體給付逾一．九兆元，當年收支差額高達一．三兆。

二○二四年全年老年給付（含一次及年金給付）已高達五○○五億元，但當年保費收入僅四八三五億元，也就是當年度全體被保險人繳交保費，九十六％都用於支付已退休者的老年給付。

學者指出，想要申請勞保老年給付，必須符合多項條件，目前是年滿六十四歲、保險年資合計滿十五年，並辦理離職退保才可請領，二○二六起請領年齡提高至六十五歲；以此推算，目前約五十八歲的勞工若不提前申請「減給給付」，到了六十五歲的法定請領年齡，已是勞保財務加劇惡化的二○三一年，多少會擔心還可領多久？

學者坦言，對多數勞工而言，退休後若只靠勞保年金，即使加上勞工退休金，恐仍不足以支付基本生活所需，這也是賴政府上任後，立即宣示「絕不砍給付」的主因；但建議退休後若想生活無虞，不可只靠勞保年金，還可在勞工的個人退休金專戶中，增加每月六％自行提撥，行有餘力，也需搭配醫療險、長照險等保險規劃，畢竟老年後的醫療照護支出，絕對是不可忽視要面對的難題。

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