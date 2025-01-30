搶救國保趁早 1年需撥補280億

國民年金財務精算現金流量

最新精算報告︰2034年將「收不抵支」 2050年基金用罄

〔記者李靚慧／台北報導〕不只勞保！開辦僅十六年的國民年金保險，也正複製著勞工保險用罄危機。根據最新精算報告，以目前十．五％費率，將於二○三四年「收不抵支（入不敷出）」、二○五○年基金用罄。學者呼籲政府應提早開始每年為國保撥補五十億元；精算報告更呼籲，除了依法提高保費，還需搭配政府每年撥補二八○億元，才有可能維持國民年金未來四十年的財務平衡。

國民年金於二○○八年十月一日起實施，將沒有參與軍保、公教保、勞保、農保的二十五歲以上、未滿六十五歲的國民全部納保，目前國人只要退出勞保等各項社會保險，就自動被納保；根據衛福部二○二四年十月統計，國保被保險人有二九○萬七○一一人。

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最適費率25.46％ 今年僅10.5％

最新精算報告，是以二○二三年十月一日為評價日，將資產報酬率由三．七五％調高至四％，月投保金額與各項年金給付金額依據消費者物價指數年增率調升至一．五％計算，評估國民年金險最適保險費率為十六．一％，若只考慮未來新進人員負債的費率為十五．○三％，計算全體已納保人最適費率為二十五．四六％。

根據國民年金法，保險費率實施第一年僅六．五％，第三年起調高○．五％，之後每兩年調高○．五％至上限十二％；今年為十．五％，一般民眾自付保費六十％，每月僅需繳交一二四五元。

國民年金面臨困境與勞保相同，都是少子女化及高齡化，而國民年金也有保費繳交不足難題，潛藏負債已累積至一兆二九二八億元，較兩年前大增八八六億元；報告指出，「調整保險費率」能達到改善財務缺口效果，但因費率法定上限十二％仍低於最適保險費率，預估二○四九至二○五二年時，發生用罄危機。

定額撥補 保40年財務平衡

該報告以「政府每年定額撥補」為前提，若每年提撥一○○億元，也只將基金用罄年度延後五至六年，若要達成未來四十年財務平衡，每年需提撥約二八○億元。

勞動部指出，國民年金法四十七條明訂，以公益彩券盈餘、調升營業稅一％為財源進行撥補，但公益彩券盈餘挹注杯水車薪，調升營業稅也不容易，國民年金由衛福部主責，還需由其研議。

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