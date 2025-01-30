川普揚言提高台灣晶片關稅 卓揆︰緊盯情勢 擴大國際合作

行政院長卓榮泰表示，國內外情勢變化快速，台灣必須爭取更多國際合作。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長卓榮泰昨大年初一前往台北市內湖區洲子福德廟參拜祈福時表示，國內外情勢變化快速，台灣必須爭取更多國際合作，對內則需要朝野與各產業團結，針對近日發展，相關部會已在嚴密注意中，後續將緊急評估是否對產業界推出更多合作計畫，台灣在世界產業鏈上的地位不容忽視，將繼續保持優勢。

針對美國總統川普揚言提高電腦晶片與半導體進口關稅，卓榮泰強調，經濟部與相關部會正緊急評估，是否對產業界推出更多合作計畫，並呼籲對外要繼續爭取更多的合作、保持台灣在產業界、科技界的領先，對內更需要朝野、百工百業團結，他比喻「一根筷子容易折斷，無數根筷子則不易斷裂」，呼籲二三○○萬的國人同胞，共同面對國際變局。

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卓榮泰認為，這是台灣的好機會，要在機會中創造更好的發展，將持續尋找與各國的合作機會，確保台灣在科技與產業界的領先地位，台灣在世界產業鏈上的地位不容忽視，將繼續保持優勢，他也請國人安心，政府將全力推動各項政策。

卓榮泰致詞時說，內湖洲子福德廟所在地瑞光路、洲子街匯聚全國高科技廠商，是「含金量」最高之地，他回顧過去政府一年的努力，指出台灣GDP（國內生產毛額）成長達四．三％，為近十年來的第二高，這些成果來自國人的共同努力，才能創造好成績。

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