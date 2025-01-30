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〈財經週報-蛇年房市〉邁入超高齡社會 老人、老宅問題待解

2025/01/30 05:30

進入蛇年，台灣也邁入超高齡社會。 （記者徐義平攝）進入蛇年，台灣也邁入超高齡社會。 （記者徐義平攝）

記者徐義平／專題報導

進入蛇年，台灣也邁入超高齡社會，全台人口平均每5人就有1人是65歲以上高齡長者，加上全台房屋稅籍住宅平均屋齡已達33年。其中30年以上老屋占比更超過55.45%，也就是每1.8宅就有1宅是老屋。因此，蛇年老人退休生活、老宅重建或整建維護等議題，更亟需有效解方。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，超高齡社會、高齡老宅加上高房價的三高現象，衍生的公安、健康、社福議題，已成為台灣政治、市場、社會無法承受之重；而台灣又有地震的天然災害的潛在風險，因此越早啟動重建、整建工作，對人身、財產的保障就越周全。尤其「危老重建條例」落日條款尚未進入修法階段，如果沒有妥善的制度延續，或是整體性與都更嫁接的規畫，恐怕就是拉掉一條都市活化的支柱，須嚴肅面對。

全國過半村里 進入超高齡社會

根據內政部不動產資訊平台最新數據，去年第三季全台房屋稅籍住宅數量約929.72萬宅，平均屋齡已達33年，其中30年以上老屋超過515萬宅、約占55.45%。再觀察屋齡25年以上、未達30年的住宅有139.74萬宅，這些在5年內都會加入老屋行列，屆時30年以上老屋將超過600萬宅，占比還會再攀高。

同步觀察台灣人口老化情形，根據內政部彙整，去年6月，全國22縣市中，已有7縣市邁入超高齡社會，相當於超過3成縣市人口老化持續嚴峻，甚至全國7,748個村里中，有4,435個村里都已是超高齡社會、占比逾57%，相當於每1.75個村里就有1個是超高齡社會。

近幾年中央政府或地方政府陸續推出多項措施，包括社會住宅換居方案、社宅長者安心居住方案，或是研議推出的使用權住宅搭配長者換居以及包租代管等方案，對於高齡者居住安全越來越重視。

提供更多誘因 鼓勵保險業投入養老地產

她表示，目前已有多家民間機構推行的銀髮住宅或養生村，雖然市場供不應求，但銀髮住宅產業在台灣的擴大速度相當有限，主要業者包括長庚養生村、潤福新象以及亞洲健康智慧園區與日出不老莊園等，收費每月3萬到10萬元不等，部分會收取入住押金，不僅提供住宿空間，膳食、醫療與照護也會提供一定程度的服務。然而，相較於高齡化社會的演進速度，民間產業的投入量能過低。

此外，政府近年也積極鼓勵保險業投入參與養老地產領域，投資長期照護產業所需的不動產，或出租的高齡住宅，年化收益率只要基準利率，優於一般商用不動產投資門檻，但吸引力仍相當有限。

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