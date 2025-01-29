〈財經週報-另類投資〉實體卡牌店買賣方便 高價卡網路買賣小心詐騙

卡牌店「拉比卡牌」開業於台北市內湖區五分街巷弄內，附近有不少中小學。（記者鄭景議攝）

記者鄭景議／專題報導

卡牌遊戲正風靡，不少新玩家想加入卻不知道如何入門。「拉比卡牌」老闆阿人指出，現在的卡牌店其實不少，也有許多桌遊店兼營卡牌，新手玩家建議從店家入手，寶可夢卡牌網路社群通常在臉書最多，不過網路買賣容易起糾紛甚至被騙，要十分小心。

收集卡牌 拆包及購買為主

通常取得寶可夢卡牌，主要以拆包及購買其他玩家的卡牌為主。阿人表示，現在大多數的店家，除了販賣卡包外，有指定想要買賣的卡片，都可以透過店家交易，店家會把顧客想要賣的卡保存於店內，如果有買家提出需求就會代售，店家則會收取一些手續費，手續費並不多，買賣方便也較不易有糾紛。

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但如果是非常高價的卡片，需要尋找更多客群買賣，那拍賣網站及社群就是比較好的選擇，但就比較沒有保障，更要小心被騙。

阿人指出，尤其如果想買卡包來拆包，建議從卡牌店買比較好，有些網路上的不肖賣家，會透過重新封膜把已經拆過知道沒有價值的卡包重新販售，甚至購買拍賣網評價來偽裝良心賣家，買家難以防範，等到買回去才發現被騙就後悔莫及了。

玩家小林也分享，一般平時拿來對戰的卡片，也建議用透明塑膠卡套來保存，如果真的買到或是拆到高價卡片，除了包上卡套及放進集卡冊好好保存外，也要避免環境潮濕，防止卡片受潮，還要防止長時間曝曬，導致變色。

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