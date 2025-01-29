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〈財經週報-另類投資〉寶可夢卡牌手遊上市 投資又掀熱潮

2025/01/29 05:30

寶可夢卡牌近期出的擴充包「太晶慶典ex」，光伊布在寶可夢原作中就有8種型態，每個型態的人氣及強度都不同。 （記者鄭景議攝）寶可夢卡牌近期出的擴充包「太晶慶典ex」，光伊布在寶可夢原作中就有8種型態，每個型態的人氣及強度都不同。 （記者鄭景議攝）

記者鄭景議／專題報導

TCG（交換卡片遊戲）卡牌作為歷史悠久的桌遊，因為其易於推廣加上收藏性，長久以來都是不少人花大錢收藏的標的，去年11月寶可夢卡牌手遊推出後，更是因此吸引不少人投入寶可夢卡牌對戰，也帶動實體卡牌買氣。不少網友都笑稱買寶可夢卡牌簡直像在買期貨，手上小小的卡片隨時會因為動畫或遊戲熱度大漲。

卡牌店「拉比卡牌」開業於台北市內湖區五分街巷弄內，附近有不少中小學，「拉比卡牌」的老闆阿人就指出，手遊上市後寶可夢卡牌市場又掀起熱潮，這幾個月有非常多新玩家加入，加上寶可夢本來就是個有20多年歷史老少咸宜的IP，除有小朋友來卡牌店找樂趣外，更有七八年級生來找回憶。

太晶慶典ex擴充包 抽到月亮伊布價值數千

投入寶可夢卡牌及各類TCG已有7年時間的玩家小林則分享，這類型TCG包括最知名的寶可夢、魔法風雲會、遊戲王、航海王等，都頗具收藏價值，卡牌的價格會受到各種因素影響，包括PSA評級（卡片保存良好度）、稀有度、卡片強度、繪圖美觀、角色受歡迎度，甚是是否是女性角色都可能影響價格。

舉寶可夢卡牌為例，近期出的擴充包「太晶慶典ex」，是以人氣角色伊布為主的卡牌，但是光伊布在寶可夢原作中就有8種型態，每個型態的人氣及強度都不同，一包原價159元有十張卡，抽出一張火伊布就有600元到700元的價格，抽到人氣角色月亮伊布可能就高達數千。

黃昏莉莉艾 網友開價500萬收購

小林還說，寶可夢卡牌中近年最熱門的就是女訓練師的卡牌，訓練師莉莉艾就是寶可夢卡牌玩家中津津樂道的傳奇角色，因為卡面美觀加上非常稀有，卡片價格扶搖直上，甚至不少人說這張卡就是寶可夢卡牌漲價的元兇。

這張2019年出款的卡片，2021年就曾在日本拍賣網以100萬日圓售出過，想不到這遠遠不是這張卡的極限。前年有網友在台灣的寶可夢臉書社團開價500萬元要收1張PSA等級10（卡況近乎完美）的「黃昏莉莉艾」，當時就引起玩家間轟動，不少網友驚呼是「經濟奇蹟」、「移動房貸」。

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