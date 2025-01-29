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川普又點名台灣晶片 經濟部︰美台互補雙贏

2025/01/29 05:30

美國總統川普27日揚言將撤銷拜登政府提供晶圓製造商在美建廠補貼，經濟部昨強調，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。（路透）美國總統川普27日揚言將撤銷拜登政府提供晶圓製造商在美建廠補貼，經濟部昨強調，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。（路透）

〔編譯魏國金、廖家寧／綜合報導〕美國總統川普二十七日表示，他不久就會對半導體、藥品、銅與鋼鋁等進口產品課徵關稅，他尤其針對半導體說，「他們離開我們，去了台灣，我們要他們回來」；他揚言將撤銷拜登政府提供晶圓製造商在美建廠補貼，且若不在美設廠生產，將面臨最高一○○％的關稅。經濟部昨強調，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。

川普在佛州邁阿密舉行的眾議院共和黨會議上表示，「在不久的將來，我們將對電腦晶片、半導體與藥品等外國產品課徵關稅，以便讓這些基礎物資的生產回到美國」；「他們離開我們，去了台灣，台灣囊括約九十八％晶片業務，我們要他們回來。」

他還強調，不會像拜登的荒謬計畫，給數十億美元補貼，「他們需要的是誘因，而這個誘因就是不必付二十五％、五十％，甚至一○○％稅」。

川普也批評蘋果、超微、博通、輝達與高通等科技巨頭委託台積電在台灣生產處理器。他說，即將課徵的關稅將迫使這些公司別無選擇，只能投資本國產線；他已徵詢遊說團體「美國半導體產業協會」（SIA）意見，「但我認為他們不喜歡（關稅）」。

台製晶片高良率 競爭力強

經濟部官員坦言，關稅是部分成本，相較於台灣製造的晶片良率，關稅可說是無傷大雅，因客戶更在乎的是台灣製造晶片的高良率；且台灣晶圓製造與美國IC設計是互補互利，若少了台灣製造的支持，美科技大廠也難以取得價格競爭力的先進製程晶片，因美國IC設計全球市占率達七、八成，提高關稅後成本將轉嫁至產品售價，美國業者未必樂見其成。

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