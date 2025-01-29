DeepSeek驚嚇過後 輝達︰AI晶片需求更多

受到DeepSeek驚嚇，27日美股劇烈震盪，輝達暴跌17％，但28日輝達盤前上漲3.5％，台積電ADR反彈約2％。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek宣稱以超低成本開發出可比肩OpenAI、Meta等美國科技巨頭的AI（人工智慧）模型，引發矽谷、華爾街驚嚇。股價因此重挫的輝達隨即發布聲明強調，這顯示輝達晶片確實有用，未來將需要更多晶片來滿足；微軟執行長納德拉甚至以焦耳斯悖論（Jevons paradox）再度出現為例，強調隨著AI工具更有效率且更易取得，需求反會加速膨脹。

AI的史普尼克時刻？（製表整理︰編譯魏國金）

川普︰對美科技業一記警鐘

受到DeepSeek驚嚇，二十七日美股劇烈震盪，輝達暴跌十七％，市值縮水五九三○億美元（約十九兆台幣）、創美股史上單日最大市值蒸發，拖累費城半導體下挫九．二％、創二○二○年三月以來最大單日跌幅；但驚嚇過後，二十八日輝達盤前上漲三．五％，台積電ADR反彈約二％，那斯達克期貨小漲○．五％。

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對於DeepSeek引發的市場動盪，美國總統川普說，「一家中國企業推出一款更低廉、更快速的AI方法，這是好的，因為不必花大把資金，我正面看待此事」；但也指出，DeepSeek的技術應是美國產業的一記警鐘，「我們必須全神貫注於競爭才能取勝」。

DeepSeek傳閃躲禁令 擁數萬片輝達H100晶片

DeepSeek是在川普上任的二十日推出同名R1開源AI模型，宣稱該模型僅使用約二千多個輝達H800（中國的特供版）晶片訓練，費用不到六百萬美元；而該款晶片是二○二二年輝達發表、符合美國出口管制的繪圖處理器。但協助OpenAI、Google訓練資料的Scale AI創辦人Alexandr Wang質疑，DeepSeek恐怕擁有五萬個被禁止出口到中國的輝達H100晶片。

輝達聲明強調，「DeepSeek的表現顯示如何使用這項技術，來創建新模型，並利用完全符合出口管制的廣泛可用模型與運算」，未來需要更多輝達晶片，才能滿足DeepSeek的服務需求。

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