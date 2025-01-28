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〈財經週報-消費趨勢〉消費大檔買氣爆發 年貨商品銷售雙位數成長

2025/01/28 05:30

農曆春節前是電商產業傳統旺季，年菜預購及尾牙獎品是電商爭搶商機。 （資料照）農曆春節前是電商產業傳統旺季，年菜預購及尾牙獎品是電商爭搶商機。 （資料照）

記者歐宇祥／專題報導

往年第四季到農曆春節前夕因有雙11、聖誕節與尾牙等消費大檔，一向是電商產業傳統旺季。年關將至，年菜預購也是各大電商的重頭戲，本土電商含momo、PChome，以及境外電商蝦皮、Yahoo奇摩都爭搶年節商機。momo的年貨商品銷售雙位數成長、PChome年菜預購業績也年增30%。

懶人經濟當道 年菜組合最受歡迎

每年無論超商還是電商通路的年菜都需要搶先預購，尤其今年農曆春節時間較早、買氣也提早飆升。momo觀察到，今年除飯店、知名餐廳的老字號年菜依舊熱門外，隨著近年人口組成改變，3至5人的「小家庭」年菜也備受消費者喜愛；PChome則指出，因「懶人經濟當道」，簡單、省時且4至6道的年菜組合最受歡迎。

除此之外，專營家電的486團購表示，今年冷凍年菜買氣較去年成長逾3成，也帶動「復熱神器」蒸煮鍋和家用冷凍櫃同步熱銷。此外，符合節電需求的直立式冷凍櫃搜尋量和買氣也明顯增溫，方便消費者囤積食材和冷凍年菜。

3C、家電尾牙獎品熱門 銷量提升

今年1月上旬至中旬各家公司陸續舉辦尾牙，3C、家電與各式禮品銷量也提升。PChome觀察到，企業以高單價的3C家電為採購重點，且從站上大宗採購數據來看，今年企業尾牙採購總預算年增近60%，最暢銷的5大品類是智慧音箱與藍牙喇叭、電競主機、平板電腦、洗乾衣機、烤箱與氣炸鍋，3C娛樂裝置以及日用家電是採購首選。

486團購則表示，消費者除為了團圓飯添購廚房家電外，大掃除與春節除舊佈新帶動掃除家電、廚房家電、寢具、洗乾衣機業績表現皆亮眼，年前因有「入厝潮」、並將迎來連假出遊潮，也讓智慧人臉辨識鎖拉出一波銷量，且「產地」和「伺服器所在位置」為消費者選購重點。

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