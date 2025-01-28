〈財經週報-消費趨勢〉電商年度消費趨勢 戶外、健康、寵物是潮流

根據momo、PChome觀察，2024年在健康商品銷售成長。 （資料照）

記者歐宇祥／專題報導

本土電商momo在2024年的營收再創新高。（資料照）

2024年是電商市場競爭激化的一年，兩大本土電商momo、PChome營運呈現兩樣情，momo在2024年的營收再創新高、網家年營收則年減9%，不過隨著電商、行銷典範轉移，2家公司仍舊觀察到類似的年度銷售趨勢，如去年健康、寵物與小宅用類型商品熱銷，是本土電商共同觀察到的3項年度特點；AI、電競產品也仍熱銷。

無糖食品銷售 大成長

近年運動風潮逐漸強盛、疫後大眾也更注重保養，根據momo、PChome的觀察，2024年在「健康」商品銷售不俗，包含保健營養品、健身用品與能監測身體狀況的智慧穿戴裝置銷售都成長。PChome發現，國人喜愛的保健食品聚焦在循環保健、護眼、運動、營養補充品共4項目，momo站上的「無糖」食品銷售也成長。

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寵物商機熱 電子產品熱銷

近年國人喜愛飼養寵物、更勝過生養後代。2大本土電商也觀察到「寵物」商機逐漸變大，且飼主的花費金額顯著提升，除了飼料、點心、寵物保健食品等消耗品之外，飼主們也熱愛購買電子產品協助照顧毛孩，例如自動餵食器、多功能烘毛機等銷售都成長。

與喜愛飼養寵物相應的是「小宅時代」來臨，近2年全台15坪以下的小宅熱銷，因居住空間縮減，專為「小宅」設計的收納用品、高機能家具在電商平台同樣熱銷，例如收納櫃、壓縮袋等，以及一機多用、小家庭適用的高機能型家具銷售維持雙位數成長。

AI當道 筆電銷售暢旺

除此之外，電子產品2024年也仍然熱銷。受到2025年電競奧運會帶動，全球遊戲市場維持成長，PChome站上的電競周邊如滑鼠、鍵盤與螢幕都成為熱銷品，尤其具備「智慧聯網功能」的電競螢幕需求明顯提升；而去年AI當道，2024年momo站上的AI筆電也銷售暢旺。

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