中AI拼多多崛起？ DeepSeek嚇趴輝達

被稱為中國AI「拼多多」的新創公司DeepSeek短短一週衝上蘋果iPhone手機免費下載應用程式榜首。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕被稱為中國AI「拼多多」的新創公司「深度求索」（DeepSeek），推出性能宣稱媲美OpenAI及Meta最新人工智慧（AI）模型的低價應用程式後，震撼矽谷，短短一週衝上蘋果iPhone手機免費下載應用程式榜首，也讓市場懷疑是否需要投入鉅資進行AI軍備競賽，造成輝達等指標個股美股盤前重挫，也拖累道瓊及那斯達克期指大跌。

為美國總統川普提供諮詢的矽谷創投家安德森（Marc Andreessen）二十四日表示，「DeepSeek-R1是我見過最令人驚嘆、最令人印象深刻的突破之一」；根據深度求索說法，R1訓練成本僅五五七．六萬美元，並僅使用二○四八個輝達H800圖形處理器（GPU），運行五十五天即完成上線。相較起來，Meta訓練Llama三模型，使用多達二．四萬個更強大的H100晶片，DeepSeek-R1似乎顛覆了「高成本等於高效能」的既有認知。

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華爾街日報報導，深度求索是量化基金「幻方量化」的AI研究部門發展而來，一九八五出生的創辦人梁文鋒畢業於浙江大學，專攻機器視覺，二○一五年與兩位大學同學創辦幻方量化；而深度求索是開源AI模型，軟體代碼可以免費提供，但用戶將自己的應用程式連接到深度求索的模型則要收費，其費用僅OpenAI或Meta的十到數十分之一。

IG Asia市場策略師葉俊榮表示，雖然DeepSeek能否證明是可行、廉價的替代方案還有待觀察，但初期的疑慮集中在美國科技巨頭的定價能力是否被威脅，以及他們在AI的鉅額支出需要再重新評估。

根據網路實測，相較於OpenAI o1的一二八Ｋ上下文限制，DeepSeek-R1長度僅六十四Ｋ，這在處理大型程式碼或長文本時可能成為瓶頸；另與所有其他中國的AI模型一樣，DeepSeek對中國的政治敏感議題會進行自我審查，迴避有關天安門廣場、國家主席習近平或中國入侵台灣可能性等議題。

但DeepSeek大受歡迎重創美國科技股，輝達昨盤前暴跌十二．三％、博通與美光重挫十四．三％、八．四％，而微軟與Meta也分別下跌五．八％、四．七％。

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