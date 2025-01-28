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借鏡日本立法 震後二次災損大幅下降

2025/01/28 05:30

微電腦瓦斯表 小檔案微電腦瓦斯表 小檔案

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣位處地震帶，大小地震頻繁，但地震瓦斯外洩引起火災，災損程度比地震還大，微電腦瓦斯表在台灣上路滿十年，國內還有近一五○萬用戶尚未汰換，借鏡日本也是在上路十年左右強制立法，二○○四年起安裝率更近乎百分百，也驗證其強震後二次災害事故大降。

冬至期間民眾熱愛吃湯圓，就有民眾曬出忘記關火，留言一片指責，火災發生後悔都來不及；還記得二○二三年竹北發生過瓦斯外洩氣爆事件，若有微電腦瓦斯表，在供氣出現異常時，就會自動斷氣，該起意外事件更讓新竹縣的裝置率從三成多直接激增到五成。

日強制安裝 災害件數降至1/3

民眾抗拒微電腦瓦斯表，除基本費較高之外，也曾有詐騙集團利用檢查瓦斯等名義詐財，即便宣導安裝完全免費，仍讓民眾把微電腦瓦斯表拒於千里之外；業界坦言，強制立法會讓民眾有「強迫選擇」之感，但也因沒有法源，瓦斯公司對不願更換的民眾也只能積極鼓勵。

我國是參考日本做法，日本成效確實值得借鏡，日本約在一九八六年左右推動自願換表，一九九五年日本發生規模七．三以上的阪神地震，未釀嚴重的二次災害，日本並在一九九七年安裝率達九成後，推動強制立法，二○○四年就達到近一○○％的安裝率。

日本在初期推廣微電腦瓦斯表時，災害事故件數約三五六件，後來隨安裝率拉升，事故件數一路下降，普及後的事故降至百件以內。但業界認為，我國民情雖與日本相近，但是否要完全參考日本安裝率九成就強制上路，仍有討論空間。

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