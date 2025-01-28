裝置率彰化居冠 倒數3縣市老面孔

微電腦瓦斯表縣市裝設情況

〔記者林菁樺／台北報導〕我國微電腦瓦斯表推廣逾十年，相較傳統機械瓦斯表，因遮斷功能，讓用氣安全大增。不過，各縣市裝置率高低落差大，六都當中，以新北市超過七成而拔頭籌，全台是彰化縣的八十五％奪冠；墊底縣市依舊是嘉義縣、嘉義市與屏東縣，安裝率均低於三成。

推廣非強制 普及率僅及格

瓦斯漏氣或爆炸事故，容易釀禍，甚至引發火災奪走人命，但不少民眾對於「微電腦瓦斯表」仍不熟悉。地方政府單位坦言，天然氣事業法只是「推廣」、而非「強制」，若瓦斯表汰換時間未到，也不會主動更換，因此全台普及率才剛突破六成。

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根據能源署統計，至去年九月，全台表現最好是彰化縣，建置率超達八十五％，而人口相對密集的六都，也是有四十九％到七十一％水準，但墊底的老面孔是嘉義縣、嘉義市與屏東縣，通通低於二十五％，每百戶僅有二十五戶汰換微電腦瓦斯表。

能源署副署長李君禮坦言，這與觀念地區有關。他指出，地區性的差異還是會存在，通常「都會地區」會比較願意嘗試新的東西，如台灣視為標竿的日本也是如此，另觀念也會互相影響，當大家都汰換也許就會跟進，但若是非都會區，較少汰換，就欠缺強制汰換動力。

瓦斯協會秘書長林正廷分析，城鄉數據落差是長期以來現象，台灣以都會地區接受度較高，鄉鎮地區偏好維持現況，畢竟收入有些差距，瓦斯基本月費確實是影響汰換因素。但他說，以統計數據來看，都會型人口多自然成長快，鄉鎮地區不是沒有成長，只是成長速度偏慢。

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