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中國開年經濟破功 製造業PMI跌破榮枯線

2025/01/28 05:30

中國國家統計局公布，一月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的五十．一降至四十九．一，不僅創五個月來新低，也跌落五十榮枯線以下的緊縮區間。（法新社資料照）中國國家統計局公布，一月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的五十．一降至四十九．一，不僅創五個月來新低，也跌落五十榮枯線以下的緊縮區間。（法新社資料照）

1月降至49.1％、近5月新低 去年工業利潤率年減3.3％、連3黑

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布，一月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的五十．一降至四十九．一，不僅創五個月來新低，也跌落五十榮枯線以下的緊縮區間；與此同時，去年規模以上工業企業利潤年減三．三％，是連續第三年下降，凸顯通縮壓力持續傷害企業獲利。

建築PMI大跌 通縮壓力加劇

數據還顯示，中國一月非製造業PMI從上月的五十二．二降至五十．二，其中的建築業商業活動指數四十九．三，較上月銳減三．九個百分點；凱投宏觀分析師黃梓純說，「令人失望的PMI數據，反映決策者在實現可持續的增長復甦上面臨的困境」，尤其建築PMI也下降，「顯示財政支持可能難以抵銷建築活動遭遇的更廣泛壓力」。

路透報導，中國決策者承諾二○二五年進一步推出刺激措施，然而分析師憂心，相關措施仍聚焦於工業升級與基礎建設，而非家庭上，因而加劇製造業的產能過剩，且削弱消費並增加通縮壓力。

北京已承諾優先提振內需，但除了近期擴大的舊換新計畫，以補貼購買汽車、家電等商品外，幾乎沒有其他具體細節，可鼓勵消費者放心支出，來減緩川普關稅對中國製造商的衝擊；去年中國對美國的貿易順差創近一兆美元新高紀錄，中國製造商將庫存轉移海外，以因應疲軟的內需。

彭博指出，工業企業利潤是衡量製造業、礦業與公用事業財務狀況的指標，影響業者未來幾月的投資決定；而中國生產者物價指數（PPI）已連續兩年下跌，二○二四年減二．二％，生產價格的下跌已侵蝕企業利潤與勞工收入。

工業利潤續縮 勞工收入減

二○二四中國規模以上工業企業利潤年減三．三％，前一年為年減二．三％，減幅擴大。由於中國經濟深陷通縮、消費與投資需求不振，企業財務越來越緊縮；隨著今年中國PPI恐為連續第三年下滑，創十餘年來最長跌勢，企業的資產負債壓力短期不太可能緩解。

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