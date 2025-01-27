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誤信救市利多 中股「924新兵」變韭菜

2025/01/27 05:30

中國去年9月24日宣布一系列救經濟措施，股市在短時間內暴漲，吸引不少年輕人開戶搶進。（路透資料照）中國去年9月24日宣布一系列救經濟措施，股市在短時間內暴漲，吸引不少年輕人開戶搶進。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕去年前三季中國上證指數大部分時間都在三千點附近震盪，九月十八、十九日盤中更曾跌破二七○○點大關，反映中國疫後經濟復甦不如預期。為了打破這個惡性循環，北京當局去年九月二十四日宣布一系列降準、降息、調降房貸利率等救市措施，股市在短時間內出現暴漲，吸引不少年輕人開戶搶進，但四個月過去，這些「九二四新兵」如今多半陷入虧損。

自去年九月二十四至三十日，短短五個交易日上證指數就大漲十六．五％，每日成交金額超過兆元人民幣（下同），加上社群媒體推波助瀾，聲稱這是「一生難遇的大牛市」、「十一國慶長假後後市可期」，讓許多一九九五年、甚至二○○○年以後出生，且從未投入股市的年輕人，紛紛心生買股念頭。

「美國之音」報導，大學畢業兩年的小陶就是其中一人，在觀望一陣子後，他決定放手一搏，把工作存下的錢和大學時跑快遞的工資，累計二萬元投入炒股。

去年十月八日，中國十一長假後的首個交易日，許多「九二四新兵」在上證指數開盤攻上漲停板、指數創下三六七四．四一點時掛單買進，但未料盤中豬羊變色，許多大戶逢高出脫，獲利了結，指數劇烈震盪；隔日A股三大指數繼續震盪下挫，滬深有五千檔股票下跌，上證指數跌破三三○○點，大量「九二四新兵」套在高點。

隨著指數一路下跌，小陶終於認賠殺出，只拿回一．三萬元，慘賠三十五％；他受訪說：「我的心好痛，也終於認知到實際跟想像的不太一樣。」

小陶的情況並非少數。中國「財新週刊」在一篇警惕貸款炒股重來的報導中，也披露有股民在十一國慶長假前，因政策利多推升股市，迅速向兩家商業銀行分別申請二十萬和三十萬元的消費貸，全部拿去炒股，沒想到假期過後就被割韭菜。

此外，中國證券業因去年面臨合併、降薪和裁員潮，導致從業人員減少近二萬人至約三十三萬人，減幅達五．六％，回到疫情前水準。

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