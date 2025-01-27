川普「黃金年代」經濟策略 成效難料

美國總統川普就任一週以來發布的行政命令顯示，他試圖打造以自立與對抗為主軸的「黃金時代」經濟，亦即更多美國製造、聘僱更多美國勞工，以及開採更多油氣。（路透資料照）

學者︰成長一直不是美國的問題 孤立經濟政策會是問題

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，從美國總統川普就任一週以來發布的行政命令顯示，他試圖打造以自立與對抗為主軸的「黃金時代」經濟，亦即更多美國製造、聘僱更多美國勞工，以及開採更多油氣。美國政府已開始四處運用影響力，甚至是對長期盟友，以期讓全球貿易服膺於美國的意志。

報導說，在討論可能顛覆一些美企供應鏈以及其他國家整體經濟的關稅時，川普將其路線與美國第二十五任總統麥金利相提並論，這位在美國內戰結束後的「鍍金年代」總統，以快速工業化創造美國龐大財富。川普在就職典禮上說，「麥金利總統透過關稅與人才，讓我們的國家非常富裕；他是天生的生意人」。

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川普的議程包括傳統吸引資金的「胡蘿蔔」：減少規則、降低企業稅與廉價的能源，加上以關稅形式呈現的民粹主義大棒。川普已指示聯邦單位重新檢視美國貿易關係，揚言從二月一日起對中國進口產品課徵十％關稅、對加拿大與墨西哥產品課徵二十五％關稅。

加徵關稅 增經濟不確定性

川普對關稅前後不一的訊息，讓經濟學家對其產生的衝擊深感不確定。加州大學戴維斯分校經濟學教授拉斯指出，「不確定性可能使關稅以阻礙經濟的方式運作；這可能阻止其他國家在出口領域的投資」。

國際卡車司機兄弟會主席歐布萊恩也說，川普能否兌現對勞工的承諾將取決於「重建美國製造業的速度有多快」，他補充，「毫無疑問，我們依賴其他國家的產品」。

耶魯大學預算實驗室經濟學家泰德斯基認為，「如果我們只顧自己，並試圖做所有的事而非最擅長的事，那麼我們的生產力優勢可能隨著時間推移而減弱。成長一直不是美國的問題，但如果我們突然採取更為孤立的經濟政策，這就會是問題」。

減稅、減少移民恐推升通膨

一些經濟學家也憂心，尋求向內的經濟可能重新引發通貨膨脹。近幾月，驅動借貸成本的美國長期公債殖利率走高，顯示在一個經濟狀況良好之際，減稅、減少移民恐有推升通膨與利率的風險。與此同時，強勢美元也對外銷企業造成威脅。

華府智庫「美國企業研究所」經濟政策研究主任斯特蘭說，「我沒有看到政策的連貫性，我看到的是相互牴觸的政策」。

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