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勿淪肥貓 高專經理須「僱」而有問

2025/01/27 05:30

經濟部考量用人年輕化，出現所謂「陳立人條款」。（取自台糖官網）經濟部考量用人年輕化，出現所謂「陳立人條款」。（取自台糖官網）

記者林菁樺／特稿

經濟部考量用人年輕化，出現所謂「陳立人條款」，即未滿六十五歲的董事長或總經理若是自基層內升，可轉調「高級專案經理」；此規定雖是保障年輕人才的工作權益，但要小心別淪為高級顧問「僱」而不問的翻版。

過去初任國營事業負責人有不得超過六十五歲，再任也不得超過六十八歲的年齡限制；但二○一七年政府修法刪除年紀天花板，讓當時戴謙得以六十八歲之齡接掌台灣中油董座，被稱為「戴謙條款」。

國營事業董總延後退休的案例不勝枚舉，但近年國營事業面對大退休潮，中生代逐漸冒出頭，接班部隊中的副總們也逐漸年輕化，陳立人更在五十三歲就接下台糖總經理，如今要轉任高級專案經理，也為國營事業人才培育帶來一些討論。

其實，公司領導者的年紀大小不是什麼問題，品格、能力服眾才是關鍵，經濟部修正規定，讓未滿六十五歲的董總得轉任高級專案經理，是保障基層做起的年輕一輩人才，但若是因管理作風惹議者而轉任，難免引發質疑。

另過去國營事業退休董總轉任子公司、孫公司「高級顧問」，月領逾十萬元卻是錢多事少，因而被貼上肥貓標籤，這些國營事業沉痾也該檢討。

未來隨著用人年輕化，董總若轉任高級專案經理，意味距離退休門檻仍遠，對其應有的工作要求與規範，不可有模糊地帶，否則高級專案經理淪為高級顧問，卻是「僱」而不問，不但浪費拔擢年輕人美意，還容易被外界曲解。

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