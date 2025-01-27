國營事業首例 台糖總將轉任高專經理

經濟部考量用人年輕化，出現所謂「陳立人條款」。（取自台糖官網）

用人年輕化不再「董總同進退」

前董楊明州屆齡請辭 「陳立人條款」隨即適用

〔記者林菁樺／台北報導〕賴政府上台後，前台糖董事長楊明州因屆齡而主動請辭，總經理陳立人依往例應同進退，但經濟部考量用人年輕化，去年初就修改用人規定，現任或曾任董事長、總經理可轉任「高級專案經理」；而台糖董事長吳明昌兼任總經理人事案已送行政院審查，管理作風嚴厲且曾惹議的陳立人，將率先適用新規，創下經濟部國營事業總經理轉任高專經理的首例。

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陳立人過去獲台糖前董事長陳昭義拔擢升至副總經理，二○二三年五月因前總經理王國禧跟隨陳昭義離退而請辭，當時僅有二位副總任職逾二年、符合升任總經理，五十三歲的陳立人因而出線，成為台糖史上最年經總經理。

依照規定，陳立人要先辦退休、年資結算後才能接任總經理，且慣例是「董總要同進退」。經濟部為保障未來可能有「年紀較輕」董事長或總經理的工作權益，才著手修改新規；據了解，台糖內部先前對此見解不同，有支持、也有反對，最終去年初完成修正。

根據「經濟部所屬事業機構重要管理人員資格條件表」，新增「高級專案經理」應具備該公司從業（派、僱用）人員資格，並曾任或現職為該公司總經理或董事長職務，其年齡不得超過六十五歲。

新規去年初上路，陳立人是前年五月上任，內部未曝光的陳情信件中認為，該新規定是為陳「量身訂做」；去年十月楊明州請辭後，「陳立人條款」隨即適用，創下國營事業首例。

吳明昌兼董總 已送政院審查

目前台糖董事長吳明昌兼任總經理人事案已送行政院審查，待核定後，陳立人總經理職務將解任，並轉任台糖高級專案經理；據透露，高級專案經理職等與副總相當，月薪略低於政務官的總經理，但仍有十五萬元水準。

據台糖內部透露，陳立人「治軍嚴格」，早在勞動部霸凌案前就有傳言其對下屬嚴厲，台糖也有多位處長與執行長不是申請提前退休，就是轉調其他單位；經濟部對此高度重視，國營司表示，確實有訪談相關人士，「但沒有正式申訴，（霸凌案）就沒有成案」，而陳立人就是與楊明州同進退，其轉調高級專案經理與霸凌案無關；對於台糖未來新總座人選，預料多由副總內升，經濟部也會尊重董事長用人空間。

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