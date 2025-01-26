房市熱法拍屋冷 5年大減逾3成

近5年全國法拍屋統計（資料來源：寬頻房訊彙整製表：記者徐義平 圖：記資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕法拍屋待拍件數一向被視為房市反指標，根據法拍業者最新彙整，近五年全國法拍屋待拍件數逐年減少，二○二○年時約二．七六萬件，去年跌破二萬件、僅約一．九一萬件，近五年來待拍件數萎縮逾三成。

去年待拍罕見跌破2萬件 全國拍定成交總額仍創5年新高

根據寬頻房訊統計，二○二○至二○二三年的每年法拍屋待拍件數都維持二萬件以上，去年罕見跌破二萬件，以六都法拍屋待拍件數來看，雙北市也是逐年遞減，其他四都雖有起伏，萎縮趨勢也不變。

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另近五年全國法拍屋拍定成交總額，除二○二三年約三五四．七八億元，其他四個年度都突破四百億元，二○二四年拍定總額最高、達四四二．九三億元，相較於去年全國拍定件數不到三四○○件，卻是近五年最少的一個年度。

寬頻房訊分析，法拍屋是落後指標，過去幾年房市大好、房價飆漲，買房民眾幾乎都有賺錢，就算有資金需求，只要願意讓價，多可順利出脫變現或是獲利了結，導致斷頭物件大幅減少，待拍件數因此逐年遞減。

另因房價普遍飆漲，待拍法拍屋底價也不低；且由於房屋繼承比例增加，法拍市場持分案件占比也相對提高，一般投資人多不會選擇這類持分不完整的案件，由於房價高、法拍屋選擇少，才出現拍定率減少、但拍定金額卻創新高現象。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，法拍市場除了第一拍底價貼近市場正常價格之外，二拍開始有明顯價差，但因市場、物件資訊收集，及不點交處理、後續墊款、貸款程序等作業，需要一定專業度及經驗，仍以專業投資人為主，一般自住民眾多交由代標公司服務。

央行信用管制 買家退場觀望

他說，去年貸款市場緊縮，又有央行第七波信用管制，推高投資客進場門檻，對法拍市場算是首當其衝；而投資客也多半認為目前房價偏高，影響債權人、債務人對於底價的設定，因進場能撿便宜、賺價差的空間太小、風險太大，造成投資人退場觀望。

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