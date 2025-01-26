晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房市熱法拍屋冷 5年大減逾3成

2025/01/26 05:30

近5年全國法拍屋統計（資料來源：寬頻房訊彙整製表：記者徐義平 圖：記資料照）近5年全國法拍屋統計（資料來源：寬頻房訊彙整製表：記者徐義平 圖：記資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕法拍屋待拍件數一向被視為房市反指標，根據法拍業者最新彙整，近五年全國法拍屋待拍件數逐年減少，二○二○年時約二．七六萬件，去年跌破二萬件、僅約一．九一萬件，近五年來待拍件數萎縮逾三成。

去年待拍罕見跌破2萬件 全國拍定成交總額仍創5年新高

根據寬頻房訊統計，二○二○至二○二三年的每年法拍屋待拍件數都維持二萬件以上，去年罕見跌破二萬件，以六都法拍屋待拍件數來看，雙北市也是逐年遞減，其他四都雖有起伏，萎縮趨勢也不變。

另近五年全國法拍屋拍定成交總額，除二○二三年約三五四．七八億元，其他四個年度都突破四百億元，二○二四年拍定總額最高、達四四二．九三億元，相較於去年全國拍定件數不到三四○○件，卻是近五年最少的一個年度。

寬頻房訊分析，法拍屋是落後指標，過去幾年房市大好、房價飆漲，買房民眾幾乎都有賺錢，就算有資金需求，只要願意讓價，多可順利出脫變現或是獲利了結，導致斷頭物件大幅減少，待拍件數因此逐年遞減。

另因房價普遍飆漲，待拍法拍屋底價也不低；且由於房屋繼承比例增加，法拍市場持分案件占比也相對提高，一般投資人多不會選擇這類持分不完整的案件，由於房價高、法拍屋選擇少，才出現拍定率減少、但拍定金額卻創新高現象。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，法拍市場除了第一拍底價貼近市場正常價格之外，二拍開始有明顯價差，但因市場、物件資訊收集，及不點交處理、後續墊款、貸款程序等作業，需要一定專業度及經驗，仍以專業投資人為主，一般自住民眾多交由代標公司服務。

央行信用管制 買家退場觀望

他說，去年貸款市場緊縮，又有央行第七波信用管制，推高投資客進場門檻，對法拍市場算是首當其衝；而投資客也多半認為目前房價偏高，影響債權人、債務人對於底價的設定，因進場能撿便宜、賺價差的空間太小、風險太大，造成投資人退場觀望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財