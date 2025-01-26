就近供應 PCB設備商搶進泰國

尖點位於泰國巴真府工業區的第一期廠房已正式竣工啟用。（尖點提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕泰國因PCB（印刷電路板）產業發展相對成熟，成為台灣業者在東南亞布局的熱門選擇，泰國數個主要的省府和工業園區，已有來自全世界大型電路板企業進駐，台灣PCB設備與耗材廠隨著PCB客戶前往泰國，為就近服務客戶，也陸續前進泰國布局，全新的PCB生產聚落正在形成。

群翊、牧德、志聖、尖點落地

PCB設備商群翊、牧德、志聖前往泰國布局，群翊從二○二三年開始規劃前進泰國，很快獲得泰國當地夥伴與代理商合作支持，二○二四年第四季設立泰國子公司，就近提供一條龍服務；牧德強化東南亞布局，二○二三年成立泰國分公司，二○二四年配合客戶在泰國建廠裝機。

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PCB鑽針、鑽孔服務廠尖點位於泰國巴真府工業區的第一期廠房已正式竣工啟用，完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計今年正式啟用並投入生產。除了台灣、中國之外的生產據點，泰國廠未來將成為尖點重要的成長動能之一。

尖點指出，泰國尖點第一期提供PCB鑽孔服務，將以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務，以滿足當地客戶對於技術及品質的要求，提升客戶價值；後續將視市場及客戶需求，持續擴充鑽孔服務規模及鑽針銑刀生產。

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