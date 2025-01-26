扛住川普壓力 Fed本月底料不降息

美國總統川普20日上任，於諸多不確定性，預料聯準會在一月政策會議將維持利率不變，保留最大程度的可選擇性。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國聯準會（Fed）二十八、二十九日將召開利率政策會議，預料將維持利率不變，市場更關注的是，聯準會將如何因應川普上任初期的行動；這些舉措，包括他要求聯準會繼續降息，可能影響今年的美國經濟。

川普限制移民、提高進口關稅，已造成聯準會的工作複雜化，二十三日他又向全球商界領袖表示，將要求聯準會降息；他在達沃斯全球經濟論壇上說，「我將要求立即降低利率，全球各國也應該降息」，再度展現他第一任期經常施壓聯準會的姿態。

請繼續往下閱讀...

川普上任後，收緊移民規範，預料驅逐人數將激增，並揚言二月一日將升高關稅，而未來幾月川普政策推出的速度與方向，可能影響聯準會對抗通膨之役的最後階段；二○二二年美國通膨率飆漲至四十年高點，如今距降至二％目標僅差約○．五個百分點。

在去年降息一個百分點後，決策官員在本週舉行的政策會議上，可能維持目前的四．二五％至四．五％利率區間；自上一次的會議以來，經濟數據與聯準會官員的核心觀點相符，亦即通膨持續朝二％放緩，而失業率維持低點、聘僱與經濟成長仍有所進展。

美國銀行分析師卡巴納指出，基於當前諸多的不確定性，預料聯準會在一月的政策會議上，將保留最大程度的可選擇性，以在三月恢復降息或繼續暫停降息。

凱投宏觀北美經濟學家桑德斯說，預料聯準會將在三月與六月會議上降息，而由於川普的移民政策可能使勞動力成長降至零，且關稅措施恐導致商品通膨走高，因此他對進一步降息存疑；他補充，川普新政府的政策可能導致停滯性通膨，因此降息次數有減少的風險，一切取決於川普政策施行的進程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法