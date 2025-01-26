晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

扛住川普壓力 Fed本月底料不降息

2025/01/26 05:30

美國總統川普20日上任，於諸多不確定性，預料聯準會在一月政策會議將維持利率不變，保留最大程度的可選擇性。（路透）美國總統川普20日上任，於諸多不確定性，預料聯準會在一月政策會議將維持利率不變，保留最大程度的可選擇性。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國聯準會（Fed）二十八、二十九日將召開利率政策會議，預料將維持利率不變，市場更關注的是，聯準會將如何因應川普上任初期的行動；這些舉措，包括他要求聯準會繼續降息，可能影響今年的美國經濟。

川普限制移民、提高進口關稅，已造成聯準會的工作複雜化，二十三日他又向全球商界領袖表示，將要求聯準會降息；他在達沃斯全球經濟論壇上說，「我將要求立即降低利率，全球各國也應該降息」，再度展現他第一任期經常施壓聯準會的姿態。

川普上任後，收緊移民規範，預料驅逐人數將激增，並揚言二月一日將升高關稅，而未來幾月川普政策推出的速度與方向，可能影響聯準會對抗通膨之役的最後階段；二○二二年美國通膨率飆漲至四十年高點，如今距降至二％目標僅差約○．五個百分點。

在去年降息一個百分點後，決策官員在本週舉行的政策會議上，可能維持目前的四．二五％至四．五％利率區間；自上一次的會議以來，經濟數據與聯準會官員的核心觀點相符，亦即通膨持續朝二％放緩，而失業率維持低點、聘僱與經濟成長仍有所進展。

美國銀行分析師卡巴納指出，基於當前諸多的不確定性，預料聯準會在一月的政策會議上，將保留最大程度的可選擇性，以在三月恢復降息或繼續暫停降息。

凱投宏觀北美經濟學家桑德斯說，預料聯準會將在三月與六月會議上降息，而由於川普的移民政策可能使勞動力成長降至零，且關稅措施恐導致商品通膨走高，因此他對進一步降息存疑；他補充，川普新政府的政策可能導致停滯性通膨，因此降息次數有減少的風險，一切取決於川普政策施行的進程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財