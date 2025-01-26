USTR審查美中經貿協議 關稅戰蓄勢待發

美國貿易代表署24日宣布，將對美中之間的經貿協議進行「合規審查」。美國新政府可能將總統川普2020年簽署的美中第一階段貿易協議作為兩國貿易新起點。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）二十四日宣布，將對美中之間的「經濟與貿易協議」進行「合規審查」。分析師認為，美國新政府可能將總統川普二○二○年一月簽署的美中第一階段貿易協議作為雙方貿易關係的起點，此舉有利於美國採取主動權，迫使中國讓步，重新建構美中談判的主導地位。

分析師：以美中第一階段貿易協議作起點 有利美國

USTR說，該審查目的是為確認中國是否「依據其在協議中的承諾行事」；聲明補充，此審查遵循川普總統的「美國優先貿易政策」，這是他二十日就職後，立即簽署的數十項行政命令與備忘錄之一。

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南華早報報導，USTR簡短聲明並未表明是否對川普第一任期簽署的美中第一階段貿易協議進行審查；但美國財長貝森特在上週任命聽證會上告訴參議院，川普將以此協議作為美中貿易關係的起點。此外，川普挑選的美國貿易代表葛里爾在擔任USTR幕僚長時期，就參與過第一階段貿易協議的所有談判。

北京從未達成首階協議要求

出身貿易律師的葛里爾也深度參與二○一八年川普對規模三七○○億美元中國進口產品加徵關稅的行動；川普還讚美葛里爾在他第一任期時，對中國與其他國家課徵關稅，以打擊不公平貿易行為上，扮演關鍵要角。

分析人士表示，以美中第一階段貿易協議作為起點，將為美國政府帶來優勢。主因是北京並未達成協議要求，中國只能處於被動地位，而華府位於強迫主導的制高點；同時透過川普於選戰時強調將對所有中國進口品課徵六十％關稅的威脅，美國可迫使中國坐上談判桌。

根據第一階段協議，中國承諾以兩年的時間，額外採購二○○○億美元的美國產品，但此採購目標從未達成，部分原因在於疫情爆發。

美國智庫彼得國際經濟研究所（PIIE）指出，由於疫情肆虐、中國提高關稅與補貼，且拜登政府上任後，中國對美國採購總額甚至低於二○一七年規模，更別說額外採購二○○○億美元產品，「可說該協議很大程度上是失敗的」。

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