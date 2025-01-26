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焦點人物》女版郭台銘 中國立訊董座王來春通緝中

2025/01/26 05:30

蘋果代工廠中國立訊，以港資掩護入主台灣宣德科技，北檢依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍負責人及中國立訊精密董事長王來春（右）。（取自中國立訊官網）蘋果代工廠中國立訊，以港資掩護入主台灣宣德科技，北檢依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍負責人及中國立訊精密董事長王來春（右）。（取自中國立訊官網）

〔記者王定傳／台北報導〕中國立訊精密公司違法入主台灣連接器供應商宣德一案，北檢在二○二二年將有女版「郭台銘」之稱的中國立訊負責人王來春等三人起訴，王並未出庭，台北地院雖已發布通緝，但有檢察界人士認為，以一審對其他兩名共犯的量刑來看，對王來春或其他正在犯罪的中企與其在台「協力者」來說，並無警惕效果，恐令其等更加肆無忌憚地挖走關鍵技術而危及國安。

王來春 出身富士康作業員

出身中國農村的王來春，曾在鴻海富士康前身的深圳海洋電子廠當作業員，自立門戶後，以狼性併購打進全球電子大廠供應鏈，但多起併購案都與台企有關。

檢方調查，王來春的布局，早在二○○九年馬政府時期就啟動，她先以收購等方式掌控香港明志與聯滔兩公司，再令香港明志出示不實聲明書謊稱無中資、申請來台設立浩達公司獲准後，隨後透過轉投資、認購等方式，藉由明志孫公司達擎、立康認購穩懋半導體所持有的宣德股分，使兩公司取得宣德十七．一二％股分，成為最大股東，之後又規劃宣德先減資再辦私募，由聯滔公司取得宣德私募股分，進而在台從事業務；兩人另有內線交易行為。

檢方起訴當時幫助王來春的宣德董事兼總經理蔡建偉、台灣立訊負責人葉怡伶；一審雖認定兩人所為「損及交易秩序及國家安全，實屬不該」，但考量認罪、態度良好、繳回犯罪所得等原因，分別依偽造文書及違反證券交易法判刑，並都宣告緩刑；北檢則認為有量刑過輕違誤，提起上訴。

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