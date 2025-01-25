去年租稅負擔率14.7％ 26年新高

財政部昨公布2024年租稅負擔率（稅收占GDP比率）14.7％、為26年新高，但仍低於主要國家；換算平均每人稅負為十五萬九三四八元、續創歷年新高。 （資料照，記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布二○二四年租稅負擔率（稅收占GDP比率）十四．七％、為二十六年新高，但仍低於主要國家，不及美國、南韓、日本及歐洲國家等；換算平均每人稅負為十五萬九三四八元、續創歷年新高，較二○二三年增加一萬一四七八元。

仍低於美日韓等主要國家

財政部統計處說明，我國因採簡政輕稅，因此不含社會安全捐的租稅負擔率一向偏低，二○二四年為十四．七％、年增○．一個百分點，但較一九八○及九○年代均值十六．五％為低，也明顯低於美國的十九．一％、南韓二十．四％、日本二十一．二％及歐洲國家二十％至四十四％，僅高於新加坡的十三．七％。

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另，二○二三年我國社會安全捐為一兆三九○七億元、年增三七三億元或二．八％，其中勞保、健保隨費率與基本工資調漲，分別增加二九三億元、一五三億元；勞退新制因平均投保金額與人數續升，增加一二二億元；勞退舊制及國民年金分別因提存戶減少、疫後補助，減少一七九億元及八十一億元。財政部指出，健保、勞保及勞退新制，合計占八成四。

若按負擔者區分，財政部表示，我國社會安全捐一向以雇主負擔約占三分之二為主，之後隨勞退新制（僅含雇主負擔）提繳金額及人數成長，雇主負擔比重漸增，二○二三年雇主負擔比重為六十八．五％。

財政部說，若包含社會安全捐，二○二三年租稅負擔率為二十．五％，相較各國為低，低於日本的三十四．四％、南韓二十八．九％、美國二十五．二％、德國三十八．一％等；近十年含社會安全捐的租稅負擔率，二十個主要國家有十四國上升，我國增加二．三個百分點，升幅居中。

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