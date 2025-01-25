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史上最重打炒房後 房貸、土建融雙減速

2025/01/25 05:30

央行去年9月祭出史上最重打炒房措施，並要求銀行自提總量管制計畫後，成效已逐漸顯現。去年12月房貸餘額、土建融雙減速。（中央社資料照）央行去年9月祭出史上最重打炒房措施，並要求銀行自提總量管制計畫後，成效已逐漸顯現。去年12月房貸餘額、土建融雙減速。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年九月祭出史上最重打炒房措施，並要求銀行自提總量管制計畫後，成效已逐漸顯現。中央銀行昨公布，去年十二月房貸餘額雖然續創史上新高，但增速已連三個月放緩、且創六個月新低；建築貸款餘額也連二月衰退，第四季並罕見較第三季減少五十六．一四億元。

12月房貸餘額增幅放緩 寫半年新低

根據央行資料，去年房貸餘額十一兆八三一．四四億元、年增一兆四五四．五八億元，雙雙創史上新高紀錄。央行官員表示，主要是房市交易量與房價同步走升的緣故；去年建物買賣棟數有望突破三十五萬棟、創十一年新高，而信義房屋大台北地區去年十二月房價指數月增二．一五％、年增十．四三％。

但去年九月央行第七波信用管制措施出手後，房貸餘額年增率已連續三個月收斂，從九月高峰的十一．二六％、一路降至十二月的十．四二％；另從房貸餘額季資料來看，第四季房貸餘額增加二二三一．四六億元，相較第三季增加三一九五．一九億元，減少近千億元，顯示房市熱度已有下降。

建築貸款餘額連跌兩月 Q4罕見季減56.1億

此外，去年十二月建築貸款餘額三兆四三八二．三八億元，是自去年十一月終止新高後，連續兩個月下滑；去年第四季建築貸款餘額並較第三季減少五十六．一四億元。

官員說，政府各部會齊力打炒房後，建商推新案態度更為保守謹慎外，國銀配合政策也陸續收緊土建融資貸款條件，包含調高利率、積極收回未動工購地款，亦造成建築貸款餘額下滑；例如國內建築貸款市占率最大的土地銀行，去年建築貸款餘額就減少了三七八億元。

在打炒房政策延續下，目前國銀普遍對二○二五年房市看法保守，多數認為房市成交量將進一步萎縮，房價雖然因通膨、土地、人力成本墊高，要大幅修正不易，但部分銀行認為蛋白區房價下跌恐已難避免。

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