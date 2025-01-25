12月央行會議紀錄》打炒房已見效 過度恐致金融海嘯

央行去年9月祭出史上最重打炒房措施，並要求銀行自提總量管制計畫後，成效已逐漸顯現。去年12月房貸餘額、土建融雙減速。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年十二月理監事會議決議利率連三凍，未加碼房市管制措施。根據最新會議紀錄，主要是美國總統川普新政不確定性高，且央行第七波打炒房初步已有成效；另有理事指出，當前房市確實已見降溫跡象，擔憂打炒房過度可能會引發金融海嘯。

根據會議紀錄，有理事指出，今年最低工資及軍公教薪資調高，並將開徵碳費，對未來物價帶來上漲壓力，且國內通膨預期仍存，故不宜降息；另考量歐美央行仍在降息階段，亦無逆勢升息的空間，維持政策利率不變是合理做法。

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央行理事：川普新政將成貨幣政策挑戰 仍須緊盯通膨

多位理事提到川普新政的不確定性。有理事擔憂川普可能對鄰國發動貿易戰，也有理事直指川普新政將帶來央行貨幣政策新挑戰，即使預估國內今年通膨率可降至二％以下，仍不可大意。

在房市看法上，有央行理事指出，從預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分指標顯示，第七波選擇性信用管制措施已有初步成效，應該先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整。

示警農會信用部恐成打炒房破口

另位理事則表示，當前房地產市場確實已見到降溫跡象，但仍有部分人士認為政策可更緊一些，惟亦有部分人士擔憂打炒房過度可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

有位理事建議，未來央行有兩大工作重點，包含持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，督促銀行積極落實；並且加強辦理專案檢查，要求銀行落實規定以及改善缺失。

該理事提醒，部分銀行承作不動產放款已接近銀行法第七十二條之二規範上限，導致有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，也發現部分土建融及房貸資金來自農會信用部，雖然目前金管會除了加強金檢、也要求銀行對融資租賃公司授信設下四道防線，未來還需加強檢查與管理，以免成為打炒房破口。

為了避免融資租賃公司與農會成為打炒房破口，有位理事建議，未來若有必要，央行還是要再次調整管制措施。

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