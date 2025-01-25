川普設加密貨幣小組 制定AI行動計畫

美國總統川普下令成立加密貨幣工作組，以研擬新的數位資產規範，並尋求建立國家加密貨幣儲備。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十三日下令成立加密貨幣工作組，以研擬新的數位資產規範，並尋求建立國家加密貨幣儲備；他也簽署行政命令，設定一八○天期限，以制定「人工智慧（AI）行動計畫」，要讓美國成為世界AI之都。

研擬新的數位資產規範

路透報導，川普下令保護加密貨幣公司的銀行服務，同時禁止創建可能與現有加密貨幣競爭的央行數位貨幣；美國證券交易委員會（SEC）撤銷讓一些上市公司必須支付高昂成本才能捍衛第三方加密貨幣資產的會計指導。

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在總統選戰期間，川普為吸引加密貨幣資金，承諾成為「加密貨幣總統」與「促進數位資產的採用」；這與前總統拜登政府有別，拜登為了保護人民免於詐騙與洗錢，監管官員打壓該產業，並以違反法律為由，起訴Coinbase、幣安（Binance）等數十家交易所。

Anchorage Digital執行長麥考利說，「這是美國數位資產政策的重大改變，透過對加密貨幣的跨政府單位參與，為制定清晰與一貫的規則邁出重要的第一步」。

根據該行政命令，由美國財政部長、SEC與商品期貨交易委員會主席、其他首長組成的工作組，將為數位資產、包括與美元掛勾的穩定幣，制定相關規範架構，以及「評估建立與維護國家數位資產儲備，而這些儲備可能來自聯邦政府合法扣押的加密貨幣」。

去年十二月，川普任命前PayPal執行長薩克斯（David Sacks）為加密貨幣與人工智慧沙皇；該行政命令說，他將擔任此工作組主席。

川普也要求制定政策，以維持與提升美國全球AI領域的主導地位，同時要求其AI顧問與國安幕僚致力取消拜登實施的政策與法規。

川普先前已撤銷拜登二○二三年簽署的一道行政命令，該命令要求，AI系統開發商研發可能對美國國安、經濟、公共衛生或安全構成風險的AI系統時，須依國防生產法與美國政府分享安全測試結果。

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