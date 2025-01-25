晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

擺脫通縮 日銀升息1碼奔17年最高

2025/01/25 05:30

日本銀行昨升息一碼，是自金融海嘯以來的17年最高水準。（彭博）日本銀行昨升息一碼，是自金融海嘯以來的17年最高水準。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本銀行昨將基準利率從○．二五％上調至○．五％，不僅是去年七月以來首度升息，也是自二○○八年全球金融海嘯以來的十七年最高水準。在美國總統川普上任僅幾天，日銀做出該升息決定，全球決策者正對川普的高關稅威脅抱持警戒。

路透報導，日銀此舉凸顯其穩定升息至一％的決心；分析師認為，該水準不會使日本經濟降溫或過熱，同時標誌其擺脫失落三十年的經濟停滯與通縮又邁出一步。

日銀聲明說，「實現日銀願景的可能性正上升」，許多企業表明，在今年的年度勞資談判中將繼續穩步調漲薪資。日銀補充，「基礎通膨朝二％的目標前進，整體金融市場維持穩定」；日銀沒有改變其未來政策指引，表示若其經濟與物價預測成為現實，將繼續升息。

這是日銀不到一年來第三次升息，去年三月日銀將基準利率從負○．一％升至零，是十七年來首度升息，也宣告負利率政策正式退場。

目前市場聚焦日銀下一次升息的時間點；隔夜指數交換利率（OIS）顯示，日銀七月政策會議升息的機率約六十八％、十月更達一○○％。

最快可能七月再度升息

影響日銀決策的關鍵因素包括，薪資上漲的幅度是否可協助消費者抵禦通膨，以及川普的關稅措施。

三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師六車治美說，依據春季的勞工薪資談判結果，最快可能七月再度升息，不過她的基本預測是落在十月；加拿大皇家銀行外匯策略師Alvin Tan認為，日銀今年可能再升息一次一碼（○．二五個百分點）。

日圓匯率昨急升○．八％、報一五四．八五兌一美元。瑞穗證券全球首席策略師大森翔樹說，「隨著日銀的決策未定，日圓可能回貶至一五八水準，只要聯準會（Fed）維持其立場，美元兌日圓將再度走高」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財