擺脫通縮 日銀升息1碼奔17年最高

日本銀行昨升息一碼，是自金融海嘯以來的17年最高水準。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本銀行昨將基準利率從○．二五％上調至○．五％，不僅是去年七月以來首度升息，也是自二○○八年全球金融海嘯以來的十七年最高水準。在美國總統川普上任僅幾天，日銀做出該升息決定，全球決策者正對川普的高關稅威脅抱持警戒。

路透報導，日銀此舉凸顯其穩定升息至一％的決心；分析師認為，該水準不會使日本經濟降溫或過熱，同時標誌其擺脫失落三十年的經濟停滯與通縮又邁出一步。

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日銀聲明說，「實現日銀願景的可能性正上升」，許多企業表明，在今年的年度勞資談判中將繼續穩步調漲薪資。日銀補充，「基礎通膨朝二％的目標前進，整體金融市場維持穩定」；日銀沒有改變其未來政策指引，表示若其經濟與物價預測成為現實，將繼續升息。

這是日銀不到一年來第三次升息，去年三月日銀將基準利率從負○．一％升至零，是十七年來首度升息，也宣告負利率政策正式退場。

目前市場聚焦日銀下一次升息的時間點；隔夜指數交換利率（OIS）顯示，日銀七月政策會議升息的機率約六十八％、十月更達一○○％。

最快可能七月再度升息

影響日銀決策的關鍵因素包括，薪資上漲的幅度是否可協助消費者抵禦通膨，以及川普的關稅措施。

三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師六車治美說，依據春季的勞工薪資談判結果，最快可能七月再度升息，不過她的基本預測是落在十月；加拿大皇家銀行外匯策略師Alvin Tan認為，日銀今年可能再升息一次一碼（○．二五個百分點）。

日圓匯率昨急升○．八％、報一五四．八五兌一美元。瑞穗證券全球首席策略師大森翔樹說，「隨著日銀的決策未定，日圓可能回貶至一五八水準，只要聯準會（Fed）維持其立場，美元兌日圓將再度走高」。

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