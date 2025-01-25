台經院：今年經濟3安打 上修成長率至3.42％

台經院發布去年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，再次同步走揚。（台經院提供）

CPI年增率上修 通膨有隱憂

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查，去年十二月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點「神龍擺尾」，再次同步走揚。台經院同時發布最新經濟預測，上修二○二五年台灣經濟成長率至三．四二％，但CPI（消費者物價指數）年增率上修為一．九五％，通膨壓力仍未緩解。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，台灣今年投資上揚、消費平穩、外銷從AI（人工智慧）熱潮到傳產逐步表現，因此上修經濟成長率，各季GDP成長在基期因素下逐季走高。

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他指出，消費、投資、出口中，過去幾年台灣經濟成長通常一枝獨秀，而今年三個表現都還不錯，「往年靠一支全壘打，今年靠三支安打」，所以經濟表現才會穩定。但他也提醒，投資動能能否延續將是不確定因素，是否能從AI前端的半導體到下端組裝，甚至延續到機械、電子零組件產業，才是未來值得期待的。

孫明德觀察認為，台灣去年的外銷訂單在年底出現大幅上揚，和美國製造業採購經理人指數走勢相符，因AI伺服器不太可能單月出現大幅改變，研判可能是川普的關稅政策實施前，廠商急單造就搶購的熱潮，而這波熱潮在川普課關稅前都會持續存在。

談到今年最常被談論的不確定因素「川普二．○」，孫明德表示，川普就職演說似乎不像競選時殺聲隆隆，看起來他的核心理念是美國優先，以美國經濟為最重要考量，不樂見通膨，因此關稅措施不至於太躁進，整體政策基調是由近而遠、由內而外、先易後難。

取消撥補台電 對物價形成壓力

通膨方面，台經院院長張建一認為，立法院大幅刪減預算、取消撥補台電，電價恐怕會調漲，水費、油價也都可能對物價形成壓力，而且若政府補助受到影響，也會排擠民眾日常支出，進一步減弱民間消費動能。

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