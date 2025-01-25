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去年GDP上修至4.3% 創3年新高

2025/01/25 05:30

去年11、12月有世界棒球12強賽事和演唱會，帶動娛樂消費大增。（資料照）去年11、12月有世界棒球12強賽事和演唱會，帶動娛樂消費大增。（資料照）

Q4經濟成長率 上修0.12個百分點

近10年台灣GDP及CPI近10年台灣GDP及CPI

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年第四季經濟成長率概估為一．八四％、上修○．一二個百分點，連帶去年全年經濟成長率上修○．○三個百分點至四．三％，為近三年新高，且居亞洲四小龍之冠。主計總處簡任視察王翠華說明，主要是民間投資熱絡，加上商品出口優於預期、演唱會經濟發酵等。

民間投資熱絡、出口優於預期、演唱會經濟發酵等因素

王翠華表示，由於AI應用與資通產品需求熱絡，第四季商品出口年增九．○九％，「商品出口優於預期，外需部分滿強的」，三角貿易及航運服務表現亦佳；併計經所有權調整的商品及服務，概估第四季輸出實質成長八．一九％、下修二．○九個百分點，輸入實質成長十八．三％、下修○．二二個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻三．五個百分點。

內需方面，王翠華指出，半導體廠商為因應AI商機，積極擴充高階製程及封測產能，機械設備投資力道非常強勁，營建工程以及智慧財產投資也穩健擴增，加上存貨增加，概估第四季資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長十七．五三％、上修六．二三個百分點，對經濟成長貢獻四．一個百分點，是第四季經濟成長上修的主因。

另，受惠於薪資穩健成長的所得效果，以及股市上漲的財富效果，加上歲末節慶激勵消費，第四季零售業、餐飲業營業額分別年增一．五三％及三．五％，加上金融市場交易熱絡致手續費續增，境外旅遊熱潮則挹注國人國外消費，概估第四季民間消費實質成長一．九四％、上修○．二九個百分點。

10、11月娛樂消費金額 年增85％

王翠華指出，去年十一月有世界棒球十二強賽事熱潮，加上第四季周杰倫、張惠妹、五月天、劉德華等知名巨星舉辦演唱會，激勵零售、餐飲、運彩及休閒娛樂等相關消費，光是去年十、十一月，娛樂消費金額就年增八十五％，這還沒有包括演唱會帶動的周邊消費、餐飲等。

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