晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

酷澎打造全方位健康職場 獲衛福部認證標章

2025/01/24 05:30

美商Coupang酷澎全方位關懷員工身心，持續推行健康關懷措施，提升員工健康意識。（Coupang酷澎提供）美商Coupang酷澎全方位關懷員工身心，持續推行健康關懷措施，提升員工健康意識。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕職場安全與員工健康已成為跨國企業的重點必修課。美商Coupang酷澎致力打造以人為本的永續工作環境，為台灣員工正式推出「健康管理與關懷計畫」（Coupang Care）。

酷澎健康暨福祉資深經理劉怡辰表示，二○二四年酷澎挹注大量人力、資源，參考國際標準，設置一套完整的健康安全SOP，推出涵蓋物流廠安全規範、緊急應變，及提供心理諮商、法律和醫療等專業支援的健康措施。短短半年內，便推行了十五項聚焦員工健康福祉政策，「幾乎每兩個月，員工就可以感受到我們具體的進展與計畫的落實」。

酷澎實行了多項全員健康關懷措施，其中「行動健檢」一小時內便能完成。劉怡辰描述，健檢當天，地點之一的台北辦公室「變成小型醫院」，辦公室內部劃分成不同檢查站，員工只要在工作中安排短暫時間，便能高效完成健檢，顛覆以往「健檢曠日廢時」印象，展現酷澎「火箭速配」精神不只為消費者服務、也造福員工。

劉怡辰表示，酷澎對員工的照顧一向優於法規，例如酷澎的員工照護團隊會根據健檢結果，重點關注風險較高員工，提供專業建議。「一員工從以前就有疑似糖尿病前期的狀況，但一直疏於處理。這次健檢後，我們提醒該員工趕快就醫，他也因此開始重視高血糖問題」。

衛福部國民健康署已於二○二四年底授予台灣酷澎「健康職場認證標章」，酷澎將持續透過系統化的流程與高效的健康措施，全方位關懷員工身心，實踐為員工打造健康安全職場環境的深切承諾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財