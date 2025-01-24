酷澎打造全方位健康職場 獲衛福部認證標章

美商Coupang酷澎全方位關懷員工身心，持續推行健康關懷措施，提升員工健康意識。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕職場安全與員工健康已成為跨國企業的重點必修課。美商Coupang酷澎致力打造以人為本的永續工作環境，為台灣員工正式推出「健康管理與關懷計畫」（Coupang Care）。

酷澎健康暨福祉資深經理劉怡辰表示，二○二四年酷澎挹注大量人力、資源，參考國際標準，設置一套完整的健康安全SOP，推出涵蓋物流廠安全規範、緊急應變，及提供心理諮商、法律和醫療等專業支援的健康措施。短短半年內，便推行了十五項聚焦員工健康福祉政策，「幾乎每兩個月，員工就可以感受到我們具體的進展與計畫的落實」。

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酷澎實行了多項全員健康關懷措施，其中「行動健檢」一小時內便能完成。劉怡辰描述，健檢當天，地點之一的台北辦公室「變成小型醫院」，辦公室內部劃分成不同檢查站，員工只要在工作中安排短暫時間，便能高效完成健檢，顛覆以往「健檢曠日廢時」印象，展現酷澎「火箭速配」精神不只為消費者服務、也造福員工。

劉怡辰表示，酷澎對員工的照顧一向優於法規，例如酷澎的員工照護團隊會根據健檢結果，重點關注風險較高員工，提供專業建議。「一員工從以前就有疑似糖尿病前期的狀況，但一直疏於處理。這次健檢後，我們提醒該員工趕快就醫，他也因此開始重視高血糖問題」。

衛福部國民健康署已於二○二四年底授予台灣酷澎「健康職場認證標章」，酷澎將持續透過系統化的流程與高效的健康措施，全方位關懷員工身心，實踐為員工打造健康安全職場環境的深切承諾。

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