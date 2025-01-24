看問題》苦熬VR逾10年 宏達電前途未卜

宏達電昨宣布與Google簽署XR協議，Google將支付2.5億美元（台幣近82億）取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權及部分人力。（中央社資料照）

記者王憶紅／特稿

去年第四季市場就盛傳，宏達電與Google洽談合作計畫，傳聞方向包括有出售XR部門、成立合資公司等，昨日確定是出售XR智慧財產權的非專屬授權，以及部分研發人員。宏達電苦熬虛擬實境（VR）事業逾十年，這次卻賣出XR（延展實境）的重要技術資產，未來企業價值還剩下什麼？只能說是前途未卜。

宏達電斥資投入VR領域逾十年，還曾在二○一六年喊出當年是VR發展元年，但全球虛擬實境生態系建構緩慢，包括投入此領域的Meta、Sony、Apple、Google等巨頭的相關裝置，也並未突破瓶頸，可繳出貨真價實的財報數據。

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連虧6年賠掉3.3個股本 去年前3季每股虧損3.12元

在Google約新台幣八十二億元的挹注下，的確可紓解宏達電財務狀況，因宏達電在二○一八年完成出售Pixel手機人員及授權專利給Google後，推升宏達電當年每股獲利達十四．七二元，但自二○一九年到二○二四年連續虧損六年，虧掉逾三．三個股本、約二七八億元（截至去年第三季）。

值得注意的是，宏達電因近期股價波動，昨被主管機關要求公布財務數字，去年十二月營收三．九六億元、年減三十八％，稅後虧損○．四三億元，每股虧損○．○五元，而宏達電去年前三季每股虧損三．一二元。

因宏達電、Google此次雙方協議內容的具體細節並未透露，讓宏達電未來發展空間充滿揣測，包括雙方未來的合作會有AR（擴增實境）眼鏡嗎？Google XR裝置交由宏達電代工嗎？經過Google國際級買家驗證的宏達電XR專利權，還可再售予其他科技業者嗎？而Google發表的Android XR，是與三星合作建構，未來三方的競合關係如何？都為市場留下了一堆問號。

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