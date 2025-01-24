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租金補貼未推升房租 全國微降0.8％

2025/01/24 05:30

內政部指出，以最新統計數據來看，整體租屋市場房租呈現穩定，尤其租金補貼並未造成各地方房租上漲。 （記者徐義平攝）內政部指出，以最新統計數據來看，整體租屋市場房租呈現穩定，尤其租金補貼並未造成各地方房租上漲。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部昨發布最新「二○二四年底全國各行政區租金統計資料」，此次統計母數為租金補貼核准戶約五十一．三萬件有效租約，若以不分類行政區來看，可涵蓋全國二八九個鄉鎮市區，全國涵蓋率約七十九％；而本次單件房租平均數約九○一六元，較去年三月統計的九○六三元，單件減少七十七元、降幅約○．八％。

內政部指出，以最新統計數據來看，整體租屋市場房租呈現穩定，尤其是租金補貼並未造成各地方房租上漲。

觀察六都加新竹縣市最新房租統計，若以不分類來看，台北市每件平均房租約一．三萬餘元，對比去年三月時漲幅約二．三％；新北市平均房租約一．二九萬餘元、降幅○．五％；桃園市約一．○三萬餘元、降幅一．七％；台中市約八三一二元、降幅○．七％；台南市約六八八九元、漲幅約○．二％；高雄市約七六一三元、降幅約○．二％；新竹縣約九一五九元、漲幅一．五％，新竹市約八二七四元、漲幅約○．六％。

預算若未解凍 今年戶數將下修

內政部表示，今年「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」預計戶數為七十五萬戶，但因近來立法院審查通過預算決議凍結四十一．四七億元，如未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修；另因應立法院三讀通過財政收支劃分法影響，未來租金補貼方案將採中央與地方依財力分級共同負擔，重新建構租金補貼分攤架構。

雖然內政部房租統計出現下滑，但房產業者指出，以主計總處發布房租指數來看，去年全年漲幅達二．四五％，寫下二十八年最高年增幅，對比內政部依據租金補貼發布數據有著明顯差距。

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