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資安、打詐要經費 電腦公會挺數發部

2025/01/24 05:30

數位發展部預算遭大幅刪凍，電腦公會理事長彭双浪出面發聲力挺。（記者陳梅英）數位發展部預算遭大幅刪凍，電腦公會理事長彭双浪出面發聲力挺。（記者陳梅英）

〔記者陳梅英／台北報導〕數位發展部預算遭大幅刪凍，電腦公會理事長彭双浪出面發聲力挺。他強調，台灣經過多年努力，已成為全世界數位發展中心，無論在人工智慧（AI）、資安及縮小高齡數位落差上都有長足進展，數發部預算遭刪不利台灣數位轉型與打詐，「我們希望台灣在數位發展上不要落後，未來能蓬勃發展，就需要足夠經費支持」。

彭双浪說，AI雖然帶來生活便利、提高工作效率，但也有人利用AI行詐騙之事，在詐騙手法層出不窮下，過去電腦公會與數發部有很多合作，數發部在預防工作上做得非常扎實，成功阻擋大部分可能會發生的詐騙案，若沒有這些努力，實際上發生的詐騙案例會更多；「我們非常肯定數發部在打詐上所做的努力」，也希望能夠有充足預算支持數發部在資安、預防打詐上的工作。

對於美國總統川普揚言要對加拿大、墨西哥與中國課徵關稅，甚至連歐盟也不放過。彭双浪認為，川普現在還只是「在喊話階段」，用意是增加後續談判籌碼；對川普而言，他要解決的幾大問題分別是非法移民、貿易逆差以及毒品問題，關稅會不會實施還要密切觀察。

他說，台灣以製造業為主，製造業選擇在一個地方生產，從設廠到能生產、交貨，時程很長，未來是否會重新布局生產基地就看關稅增加幅度多少。

彭双浪指出，從美中貿易戰之後，台灣廠商就已經展開多元生產基地的安排，到不同國家設廠，短期內可能會先做產能調度，例如從關稅高的地方移到關稅較低處生產，會不會換製造基地還要慎重考慮。

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