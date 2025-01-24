央行︰台股強強滾 散戶二指標偏觀望

中央銀行昨發布去年十二月國內金融情況，台股高檔震盪，散戶心態有些偏向觀望。（中央社資料照）

12月證券劃撥存款餘額增、旬平均餘額減 融資餘額走高、股數走低

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨發布去年十二月國內金融情況，台股月平均股價指數為二萬三○七八點，較上月的二萬二八五四點上漲，但代表散戶指標之一的證券劃撥存款餘額的月底數與旬平均餘額方向不一，另融資餘額走高、融資股數卻未跟上；央行官員解讀，因股價續在高檔震盪，散戶心態有些偏向觀望。

官員分析，股價指數去年十月開始就在二萬三千點上下高檔震盪，十二月證券劃撥存款餘額月底數三．三四兆元，雖然月增一七九億元，但旬平均餘額卻減少二一○億元，融資餘額月底數四四四二億元，是二○○七年的近十八年新高，但融資股數卻是往下。

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整體來看，去年第四季證券劃撥存款餘額大約三．三兆元、融資餘額落在四四○○億元附近，搭配股市成交金額約莫三四○○億元來看，融資餘額並沒有特別高，顯示股價指數在高檔震盪、散戶心態偏向觀望。

另外國人新台幣存款過去幾個月多落在一七○○億元至一九○○億元之間，十二月卻一舉降至一四五八億元，為二○○三年九月以來最低，年減二十五．五六％。

官員分析，有三大原因造成。第一，外資去年十二月買超台股逾二○○億元，推估外資從新台幣存款拿出來支付；另近年外資每逢年底都有淨匯出現象，去年也不例外；還有是受到國際政經局勢影響，外資對川普新政觀望。

進出口商收支減 外匯存款降

去年十二月外匯存款降至九兆四四六億元，則是因進出口商外匯收支減少以及非美貨幣貶值所致。官員說明，外匯存款中除美元占大部分外，還有歐元、日圓、澳幣等，因去年十二月非美貨幣貶值幅度大，使得轉換成新台幣減少。

另根據統計，去年十二月M1B年增率下降為四％，主要是活期儲蓄存款成長減緩；M2年增率上升為五．五一％，則因定期存款與外匯存款年增率上升。累計去年一至十二月M1B及M2平均年增率分別為四．六一％及五．八三％。

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