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出口優於預期 第4季GDP有望上修

2025/01/24 05:30

第四季出口表現優於預期，加上民間投資動能回升，預料第四季GDP有望上修，連帶去年全年GDP也有機會略為上修。（中央社資料照）第四季出口表現優於預期，加上民間投資動能回升，預料第四季GDP有望上修，連帶去年全年GDP也有機會略為上修。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今天將公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，主計總處原本預測第四季GDP成長一．七二％，但因第四季出口表現優於預期，加上民間投資動能回升，預料第四季GDP有望上修，連帶去年全年GDP也有機會略為上修。

主計總處去年十一月底預測第四季GDP成長一．七二％、較八月預測上修○．六個百分點，去年全年GDP則由三．九％上修至四．二七％、上修○．三七個百分點。不過，主計總處原本預測第四季出口值一二五三．六億美元、年增八．五七％，但財政部公布第四季出口值一二五九．七億美元、年增九．一％，出口表現優於預期，可望帶動第四季GDP上修，但上修幅度應不大。

內需方面，國內就業市場穩健、實質薪資穩定成長，加上股市上漲的財富效果，家庭可支配所得增加，第四季批發、零售及餐飲業營業額持續成長，民間消費成長動能可望維繫。另，AI商機持續發酵，半導體廠商加速擴充先進製程等，加上多家國際大廠相繼宣布加碼投資台灣，支撐投資力道續強；但中央銀行祭出第七波打炒房後，近期房市前景不確定性升高，抑制部分營建投資動能。

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