工業、製造業生產 雙創歷年第3高

經濟部統計處昨日公布，2024年全年製造業生產指數95.73，寫下歷年第三高。（中央社資料照）

去年生產指數分年增19.97％、11.93％ 終結連二年負成長

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨日公布，二○二四年全年製造業生產指數九十五．七三，寫下歷年第三高，年增十一．九三％，結束連二年負成長；其中，電子零組件業全年生產指數翻正，電腦電子產品及光學製品業全年生產指數更創下新高。

去年十二月工業生產指數一○八．五五，年增十九．九七％，十二月製造業生產指數一○九．○一，年增二十．七九％，兩指數同寫歷史新高，也是連十紅。

請繼續往下閱讀...

去年全年工業生產指數一○八．五五，年增十九．九七％，全年製造業生產指數九十五．七三，年增十一．九三％，兩指數雙雙寫下歷年第三高，也終結連二年負成長，增幅是二○二二年以來最高。

統計處副處長黃偉傑指出，主因是人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料等需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加上農曆春節前備貨效應。

電子零組件業全年翻正

資訊電子產業方面，兩大主力之一的電子零組件業去年十二月生產指數創歷年單月新高，年增二十九．九％，其中積體電路業年增三十七．五一％；去年全年電子零組件業翻正，年增十九．五二％。

電腦電子、光學製品創新高

AI商機挹注伺服器等產品生產成長，電腦電子產品及光學製品業十二月生產指數一七五．三九，創歷年單月新高，年增五十八．七八％；全年指數一三八．三八，年增二十七．六一％，連續十二年長紅，增幅是二○一二年以來最大。

傳產方面，黃偉傑指出，各行業復甦不均，十二月基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減四．二四％及○．五％，汽車及其零件業年減九．○五％；機械設備業則受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，年增八．二三％。

統計處預估今年一月製造業生產指數落在九十．九至九十四．九，年減○．五％至年增三．九％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法