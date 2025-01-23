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安心線上購物 酷澎把關資安樂齡友善

2025/01/23 05:30

美商Coupang酷澎響應數發部號召，火箭速配與火箭跨境的包裹導入物流隱碼科技，全面保護消費者隱私與個資。（Coupang酷澎提供）美商Coupang酷澎響應數發部號召，火箭速配與火箭跨境的包裹導入物流隱碼科技，全面保護消費者隱私與個資。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎以挑戰市場最低價的線上購物服務抓住消費者眼球，更積極響應政府防詐，快速完成隱碼技術以保護個資，讓消費者安心購物；酷澎也體貼顧客，火箭速配提供優於消保法的十五天鑑賞期，並為長者設計樂齡購物流程，酷澎全方位的服務品質獲得顧客肯定，二○二三、二○二四年霸榜台灣APP下載量，去年更獲數位發展部數位產業署首屆友善電商獎盃。

酷澎致力於為顧客提供安心安全的購物體驗，資訊安全與隱私保護是關鍵之一。酷澎在全球有數百位跨國資安專職人員，並響應數位發展部號召防詐，是首波完成物流隱碼技術介接的跨國電商；現在不論是火箭速配或火箭跨境，包裹上不再有完整的客戶收件個資，電話號碼皆轉換成代碼，物流士透過代碼或掃描QR Code聯繫，大幅降低個資外流的風險。

酷澎導入物流隱碼等隱私保護措施獲得消費者正面回饋，不再會因為忘記撕掉包裹收件資料，導致丟棄紙箱時造成的個資外流。酷澎的即時客服回應也成為堅實的阻詐防線，顧客有任何疑慮都可以獲得客服的迅速處理並指引相關應對措施，為任何疑難雜症迅速提供解決方案，不用擔心層層轉接找嘸人。

此外，因應今年台灣正式邁入「超高齡社會」，酷澎設計適合高齡族群使用的網頁與應用程式，介面清晰簡潔，字體適中，大幅減少干擾及彈跳視窗，方便高齡消費者使用。樂齡友善的購物與付款流程，平均只要四次按鍵點擊、一次滑動結帳，二十五秒即可完成購物。

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