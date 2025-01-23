晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

交屋潮出籠》去年新增房貸破兆元 寫新高

2025/01/23 05:30

農曆年前交屋潮出籠，帶動房市成交量成長，2024年五大銀行新增房貸突破一兆元大關。（資料照，記者徐義平攝）農曆年前交屋潮出籠，帶動房市成交量成長，2024年五大銀行新增房貸突破一兆元大關。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕農曆年前交屋潮出籠，帶動房市成交量成長，中央銀行昨公布台銀等五大銀行去年十二月新增房貸再度破千億元，二○二四年五大銀行新增房貸量突破一兆元大關、達一兆一六三○億元，年增近四千億元，同步創下歷史新高。

年增近4千億同創新高

根據統計，去年十二月五大銀行新增房貸一○○四．六七億元、是近三個月新高；新增房貸利率二．二二四％，月增○．○一五個百分點，創下二○○九年一月以來的近十六年新高。

央行官員表示，十二月房貸金額月增六十一．一五億元，主因是新屋交屋潮出籠所致；房貸利率持續走揚，一是去年下半年銀行房貸量受到銀行法第七十二之二限制，採取「以價制量」措施，二是央行去年九月新一波信用管制上路，銀行調高房貸利率。

官員分析，去年五大銀行新增房貸金額累計破兆元，創下歷史新高，主因是房市「量、價」齊揚，其中，去年全國建物買賣移轉棟數可能突破三十五萬棟、創十一年新高，房價若是觀察信義房屋大台北地區房價指數也是上漲的。

但房市在央行九月祭出史上最大打炒房措施後，成效已逐漸顯現。官員指出，從數據來看，第四季買賣移轉棟數與購置住宅貸款都顯著降溫；惟在房價部分，信義房屋統計的月資料與政大永慶發布的季資料方向不太一致，還需進一步觀察。

據統計，信義房屋大台北地區去年十二月房價指數月增二．一五％、年增十．四三％，顯示房價仍然居高；但政大永慶資料顯示，第四季台北房價指數季減二．九六％、新北季減一．七五％，全國則季減二．八八％。

另新青安貸款近來在銀行確實做到貸前審核與貸後管理下，已有退燒跡象。央行統計，新青安占五大銀行新增房貸比重在去年六月達到四十．九二％高峰後一路往下，去年十二月新青安占五大銀行新增房貸比重三十二．二六％、是二○二三年九月以來新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財