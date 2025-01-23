交屋潮出籠》去年新增房貸破兆元 寫新高

農曆年前交屋潮出籠，帶動房市成交量成長，2024年五大銀行新增房貸突破一兆元大關。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕農曆年前交屋潮出籠，帶動房市成交量成長，中央銀行昨公布台銀等五大銀行去年十二月新增房貸再度破千億元，二○二四年五大銀行新增房貸量突破一兆元大關、達一兆一六三○億元，年增近四千億元，同步創下歷史新高。

年增近4千億同創新高

根據統計，去年十二月五大銀行新增房貸一○○四．六七億元、是近三個月新高；新增房貸利率二．二二四％，月增○．○一五個百分點，創下二○○九年一月以來的近十六年新高。

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央行官員表示，十二月房貸金額月增六十一．一五億元，主因是新屋交屋潮出籠所致；房貸利率持續走揚，一是去年下半年銀行房貸量受到銀行法第七十二之二限制，採取「以價制量」措施，二是央行去年九月新一波信用管制上路，銀行調高房貸利率。

官員分析，去年五大銀行新增房貸金額累計破兆元，創下歷史新高，主因是房市「量、價」齊揚，其中，去年全國建物買賣移轉棟數可能突破三十五萬棟、創十一年新高，房價若是觀察信義房屋大台北地區房價指數也是上漲的。

但房市在央行九月祭出史上最大打炒房措施後，成效已逐漸顯現。官員指出，從數據來看，第四季買賣移轉棟數與購置住宅貸款都顯著降溫；惟在房價部分，信義房屋統計的月資料與政大永慶發布的季資料方向不太一致，還需進一步觀察。

據統計，信義房屋大台北地區去年十二月房價指數月增二．一五％、年增十．四三％，顯示房價仍然居高；但政大永慶資料顯示，第四季台北房價指數季減二．九六％、新北季減一．七五％，全國則季減二．八八％。

另新青安貸款近來在銀行確實做到貸前審核與貸後管理下，已有退燒跡象。央行統計，新青安占五大銀行新增房貸比重在去年六月達到四十．九二％高峰後一路往下，去年十二月新青安占五大銀行新增房貸比重三十二．二六％、是二○二三年九月以來新低。

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