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出口暢旺加持》去年全年失業率3.38％ 24年新低

2025/01/23 05:30

主計總處昨公布去年12月失業率3.32％、創24年同月最低；去年失業率平均3.38％、創24年新低。（示意圖，中央社）主計總處昨公布去年12月失業率3.32％、創24年同月最低；去年失業率平均3.38％、創24年新低。（示意圖，中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年十二月失業率三．三二％、創二十四年同月最低，較上月下降○．○四個百分點，連續四個月下降；去年失業率平均三．三八％、創二十四年新低，較前年下降○．一個百分點。主計總處表示，因春節前商業活動旺盛，加上出口不錯，整體勞動市場穩定，一月失業率可望持穩，但年後可能出現轉職潮，預料二月失業率可能回升。

根據調查，十二月就業人數一一六一．二萬人，月增六千人、年增二．九萬人；去年就業人數平均一一五九．五萬人、年增六．七萬人。十二月失業人數為三十九．九萬人、月減四千人，其中初次尋職失業者減少三千人，因季節性或臨時性工作結束而失業減二千人；去年失業人數平均四十．六萬人、年減九千人。

去年新增就業6.7萬人 住宿餐飲增最多

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，去年就業人數增加六．七萬人，以住宿餐飲業增加二．四萬人、醫療保健及社會工作服務業增二萬人較多，製造業則減少七千人；不過，包括電子零組件、電腦電子產品及光學製品製造業，就業人數還是增加，主因出口表現較好。

按年齡層觀察，十二月十五至十九歲失業率七．三三％、較上月下降○．五八個百分點，二十至二十四歲十一．二三％、下降○．○七個百分點。主計總處表示，十五至二十四歲多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，二十五至二十九歲失業率為五．六一％，三十至三十四歲為三．四二％。

各縣市中，去年以台北市及基隆市平均失業率三．五％較高，其餘縣市均為三．三％及三．四％。譚文玲表示，各縣市失業率不是下降就是持平，雖然台北市及基隆市失業率較高，但與其他縣市差距不大，且近四年都是逐年下降。

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