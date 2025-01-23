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川普開啟「星際之門」 童子賢：台灣AI供應鏈受惠

2025/01/23 05:30

美國總統川普（左起）在軟銀集團創辦人孫正義、甲骨文執行長艾里森及OpenAI執行長阿特曼陪同下，宣布三家科技企業創建名為Stargate（星際之門）的新公司，在美國打造人工智慧（AI）基礎設施。 （美聯社）美國總統川普（左起）在軟銀集團創辦人孫正義、甲骨文執行長艾里森及OpenAI執行長阿特曼陪同下，宣布三家科技企業創建名為Stargate（星際之門）的新公司，在美國打造人工智慧（AI）基礎設施。 （美聯社）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文將成立「星際之門」，做為專攻AI領域的新企業，對此，國內電子大廠和碩（4938）董事長童子賢昨日表示，如果美方需要更多的AI能量，就需要更多的晶片、印刷電路板與機櫃，台灣AI相關的供應鏈會因此更加蓬勃發展。

童子賢表示，如果美方需要更多的AI能量，就需要更多的晶片、印刷電路板與機櫃，台灣AI相關的供應鏈會因此更加蓬勃發展。（記者方韋傑攝）童子賢表示，如果美方需要更多的AI能量，就需要更多的晶片、印刷電路板與機櫃，台灣AI相關的供應鏈會因此更加蓬勃發展。（記者方韋傑攝）

AI落地應用 台鏈雨露均霑

童子賢觀察，在現代社會中，服務業在整體產值中佔有60%，製造業僅有30%，未來AI若能顯著增加其於服務領域的採用率，進而幫助產業強化營運綜效，除了台灣的供應鏈雨露均霑，在生產能力提升下，全球通貨膨脹的情況也可望獲得緩解。

童子賢回憶，在瓦特改良蒸汽機的年代，全球務農人口高達70%，但社會上還是有很多人吃不飽、穿不暖，現在美國只有2%的務農人口，這就是農業走向工業化、科技化取代人工粗活之下帶來的成果。

童子賢說，現在的AI取代的是人腦覺得無聊、反覆、重複的工序，採用自然語言技術的AI，有助於個人提升生產力，如美國有3.4億人都提升生產力，這就代表國家的總體實力大幅上升。

川普硬中帶軟 務實推動MAGA

童子賢說，川普上任後，可以看到雖然他先前語氣強硬，但在實際作為方面並沒有立刻擺出積極對抗的姿態，除了寬限加拿大、墨西哥實施關稅的期限，對中國預計繼續加徵的關稅也暫時從60%降為10%，因此可以相信，川普2.0會比1.0，更有經驗也更成熟，務實的推動「讓美國再次偉大（MAGA）」的戰略。

童子賢強調，產業的發展需要考慮到未來5年、10年甚至20年，再行縝密規劃，不太會因為一個任期4年的總統，就發生突如其來的大轉彎，反而是會尋找短期因應方案，以和碩而言，會以美國路易斯安那州的廠區應對川普的「本地製造」政策，當然川普有他的想法，但美國無法代表整個世界，全球諸如區域性製造、氣候變遷等趨勢仍未改變。

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