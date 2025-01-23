全球最低企業稅協議 川普︰無效、退出

美國總統川普在廿日就任當天簽署行政命令，宣布全球最低企業稅協議在美國「沒有效力」。（法新社資料照）

避免各國以低稅負吸引投資

近140國簽署協議 美國不買單

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普在廿日就任當天簽署行政命令，宣布全球最低企業稅協議在美國「沒有效力」，實際上使美國退出二○二一年與近一四○個國家談判達成、具里程碑意義的上述協議，此舉令歐盟官員感到遺憾。

這項行政命令也要求美國財政部，調查是否有國家已經或計畫實施「具有治外法權或對美國公司造成不成比例影響」的稅收規定，並在六十天內提出報復措施的建議選項。

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全球最低企業稅協議是由經濟合作暨發展組織（OECD）主導，有近一四○個國家簽署，目的是向跨國企業利潤徵收十五％最低稅率，以結束過去三十年來各國競相壓低企業稅、吸引跨國企業前往投資的做法。

歐盟、英國、日本、南韓和加拿大等簽約國已同意實施十五％的全球最低企業稅，拜登政府的財長葉倫二○二一年十月雖宣布支持，但美國國會從未批准該協議；而受到川普首任總統任內、二○一七年通過的減稅法案影響，美國實際的全球最低稅率約十％，這也導致全球最低企業稅協議的簽約國，可能對實際稅率較低的美國跨國公司徵收「補充稅」。

川普的行政命令將此類行為稱為「報復性」。該行政命令寫道：「由於全球最低企業稅協議和其他歧視性外國稅收做法，如果美國不走出外國稅收政策目標，美國公司可能會面臨『報復性』稅收制度。」

歐盟執委會主管貿易事務的執委杜姆布羅夫斯基斯表示，對美國退出協議的做法表示遺憾，強調將花時間與川普政府稅務當局研究相關問題，「以更了解他們的要求，並解釋我們的立場」。

非營利組織「租稅正義聯盟」執行長柯巴姆（Alex Cobham）指出，川普的行政命令實際上是在要求各國放棄對在其境內經營的跨國公司稅收主權，否則將面臨美國嚴厲的反制措施，川普不僅扼殺OECD軟弱的稅制改革，實際上也威脅了過去一個世紀所建立的一切，把這個世界帶回「強盜大亨」（robber baron）時期的稅收政策。

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