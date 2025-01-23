川普︰最快2/1對中國加徵10％關稅

川普考慮最快從二月一日起對中國進口商品加徵十％的關稅。（路透資料照）

加、墨未能阻中國芬太尼毒化美國 恐同步面臨徵收25％關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美國總統川普在週一（廿日）就任當天並未對中國祭出關稅措施，讓北京當局與金融市場鬆了口氣，他卻在隔日說考慮最快從二月一日起對中國進口商品加徵十％的關稅，主因是中國正在向墨西哥和加拿大運送芬太尼、最後輸入美國來毒害美國人。週三中國和香港股市收盤重挫。

川普週二在白宮記者會上表示，「我們談的是對中國加徵十％的關稅，這是基於他們透過墨西哥與加拿大販運芬太尼的事實」，當被問到加徵關稅最快何時生效，他回應，「二月一日或許是我們考慮的日期」。

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週三中港股市驚跌約1％

若美國最終調高關稅，將對中國經濟造成進一步沉重打擊，持續多年的房地產危機和消費需求疲弱已令中國經濟陷入掙扎。週三滬深三○○指數收盤下跌○．九三％，香港恆生指數收盤重挫一．六三％，恆生國企指數收盤重挫一．九六％。

開源證券分析師發布報告指出：「川普可能慎重考慮如何將關稅進行最大化的使用，以達成他的政治目的，相關的協商過程將會相當動盪。」

川普在去年競選期間，曾揚言要對中國所有進口商品徵收六十％關稅，以降低美中之間的貿易逆差；去年美國的貿易逆差預計達一兆美元左右，是創紀錄最高，有三分之一來自中國。

川普也強調，由於墨西哥、加拿大未能阻止非法移民和芬太尼流入美國，可能在同一天對兩國進口商品徵收二十五％關稅。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，川普對加拿大和墨西哥的關稅威脅，目的是要施壓兩國阻止非法移民和毒品進入美國；他說：「川普之所以考慮對加拿大、墨西哥、中國分別徵收二十五％、二十五％和十％關稅，或者不管是多少，是因為每天有三百名美國人死於芬太尼過量。」

川普還指控歐盟進口的美國商品不夠多，美國對歐盟的貿易逆差高達三五○○億美元，因此將對歐盟徵收關稅。

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