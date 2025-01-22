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歷年第3高 2024年外銷訂單增5.1%

2025/01/22 05:30

去年全年接單金額五八九五．四億美元，是歷年第三高，年增五．一％。（中央社資料照）去年全年接單金額五八九五．四億美元，是歷年第三高，年增五．一％。（中央社資料照）

終止連2年衰退 去年12月接單年增20.8％、連10紅

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布去年十二月外銷訂單統計，金額五二九．二億美元、年增二十．八％，連續十個月成長；去年全年接單金額五八九五．四億美元，是歷年第三高，年增五．一％，去年全年成功翻紅，終止連兩年衰退。

統計處長黃于玲表示，隨全球經濟穩步成長，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端產業等商機發酵，加上各國積極擴充半導體產能，以及農曆年前客戶備貨效應，去年十二月外銷訂單達五二九．二億美元，月增一．二％、年增二十．八％。

按貨品別觀察，新興科技應用需求強勁，推升電子及資訊通信產品接單成長，分別年增三十三．五％、二十四．三％；光學器材因農曆年前客戶備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增，年增十七．七％。

傳統貨品因新興科技應用需求熱絡，帶動半導體設備接單成長，機械年增六％；塑橡膠製品因農曆年前客戶備貨需求增加，年增五．五％；基本金屬及化學品因海外同業低價搶單，分別年減四．五％、○．六％。

1月外銷訂單估年減4％

十二月外銷訂單海外生產比四十八．二％，較上年同月下降○．三個百分點，主因海外生產較高的資訊通信產品廠商提高國內生產所致。

展望未來，黃于玲指出，今年第一季是電子產業傳統淡季，加上川普新政經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，恐抑制外銷接單成長動能；但高效能運算、AI等新興科技應用擴展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求熱絡，均有助於延續外銷接單動能。

統計處預估，今年一月外銷訂單金額落在四四五至四六五億美元，月減十五．九％至月減十二．一％，年減八．一％至年減四％。

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