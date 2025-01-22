2024年聯亞+力成+亞泰獲利速報

聯亞預計將在1月22日舉行法說會，對外釋出今年展望。（擷取官網）

聯亞每股虧0.59元 今法說會釋展望

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯亞（3081）昨公告去年12月自結稅後虧損0.06億元，每股虧損0.06元，累計11~12月每股虧損0.06元。

聯亞去年10月單月每股稅後盈餘（EPS）為0.15元，換言之，第四季EPS為0.09元。前三季每股虧損0.68元，加上第四季每股獲利0.09元，全年每股仍虧損0.59元。

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法人指出，聯亞的美國矽光客戶2024年第二季新增800G產品應用，而1.6T產品也可望在2025年第一季量產，推升2025年成長力道，預期第一季可望持續獲利。

聯亞昨上漲8元、以501元作收，漲幅1.62%，不僅站上500元大關，更創波段新高。今日將舉行法說會，對外釋出今年展望。

亞泰每股賺7.29元 首季營運正向

〔記者歐宇祥／台北報導〕亞光（3019）旗下CIS（接觸式影像感測器）廠亞泰（4974）2024年除營收創新高、獲利也寫次高，全年毛利率則為16%，稅後淨利5.28億元、年增29%，每股稅後盈餘（EPS）為7.29元。

亞泰總經理吳淑品表示，亞泰持續開發多元應用，目前已出貨紡織、PCB等領域，營收比重2%至3%，並已取得半導體晶圓級檢測AOI系統訂單、待日後出貨；今年首季營運正向、將優於去年同期。

吳淑品也說，亞泰產品的應用領域仍以多功能事務機為主，正耕耘太陽能板、車用電子、銅箔等應用領域，多元領域需求有望持續發酵，成為亞泰未來發展機會。

力成每股賺9.09元 擬配現金股利7元

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠力成（6239）昨召開法說會，並公布去年第四季財報，每股稅後盈餘2.04元、季減10.5%，為近6季新低，全年每股稅後盈餘（EPS）9.09元、年減15.2%，為近4年新低。不過，力成擬建議董事會今年仍維持每股配發現金股利7元。

力成指出，今年第一季的訂單水平較上季來得低，第二季起可見明顯回溫，AI應用一枝獨秀，力成集團持續增加AI相關產品的比重，希望貢獻營收能比去年的8%提高，邏輯產品的封測比重穩健攀升，先進封裝將是下一波成長動能。

資本支出方面，力成表示，去年原計畫150億元，但實際花費130億元，今年規劃仍為150億元，將看客戶需求決定是否進一步投資。

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