盤勢分析》台股變數多 量縮靜待封關

元大投顧分析，台股今日收盤後正式封關，春節連假期間變數仍多，致使買盤偏向觀望。（資料照）

川普昨宣誓就任美國總統，演說內容比起預期溫和，台股早盤呈現平盤附近震盪走勢，權值股台積電（2330）、台達電（2308）股價熄火，不過，鋼鐵、金融扮演撐盤要角，終場小漲33.19點、收在23300.01點，成交量再縮至約2623億元，續創4個多月來新低紀錄。

觀察三大法人動向，外資昨買超2.59億元、投信買超13.62億元、自營商賣超22.02億元，三大法人合計賣超約5.8億元；外資台指期淨空單昨減少1026口、累計外資台指期淨空單來到33695口。

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PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股封關在即，且封關期間將遇到美國科技股財報發布與FOMC會議，不確定因素仍在，使得量能無法進一步放大，預期大盤將維持箱型區間整理格局。

元大投顧分析，台股今日收盤後正式封關，春節連假期間變數仍多，致使買盤偏向觀望，不過，就技術線型來看，仍有利盤勢的中期發展，但預期行情不易有連續性方向，區間震盪是較有可能的發展。

（記者張慧雯）

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