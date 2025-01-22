晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》台股變數多 量縮靜待封關

2025/01/22 05:30

元大投顧分析，台股今日收盤後正式封關，春節連假期間變數仍多，致使買盤偏向觀望。（資料照）元大投顧分析，台股今日收盤後正式封關，春節連假期間變數仍多，致使買盤偏向觀望。（資料照）

川普昨宣誓就任美國總統，演說內容比起預期溫和，台股早盤呈現平盤附近震盪走勢，權值股台積電（2330）、台達電（2308）股價熄火，不過，鋼鐵、金融扮演撐盤要角，終場小漲33.19點、收在23300.01點，成交量再縮至約2623億元，續創4個多月來新低紀錄。

觀察三大法人動向，外資昨買超2.59億元、投信買超13.62億元、自營商賣超22.02億元，三大法人合計賣超約5.8億元；外資台指期淨空單昨減少1026口、累計外資台指期淨空單來到33695口。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股封關在即，且封關期間將遇到美國科技股財報發布與FOMC會議，不確定因素仍在，使得量能無法進一步放大，預期大盤將維持箱型區間整理格局。

元大投顧分析，台股今日收盤後正式封關，春節連假期間變數仍多，致使買盤偏向觀望，不過，就技術線型來看，仍有利盤勢的中期發展，但預期行情不易有連續性方向，區間震盪是較有可能的發展。

（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財