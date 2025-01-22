晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聯電去年每股賺3.8元 4年新低

2025/01/22 05:30

聯電去年每股賺3.8元，為近4年來新低。（資料照）聯電去年每股賺3.8元，為近4年來新低。（資料照）

規劃今年資本支出約18億美元 年減38%

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會，受到季節性因素影響，預估今年第一季晶圓出貨將與上季持平，以美元計的平均銷售價格（ASP）約季減4%至6%，產能利用率則約7成，包括受昨凌晨地震影響的毛利率，將跌破3成，但維持25%以上。

聯電並規畫全年資本支出約18億美元，低於去年的29億美元，降幅38%。聯電共同總經理王石表示，2024年22/28奈米產品營收增加15%，是去年整體營收成長4%的主要貢獻，目前客戶對升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，此平台對降低功耗及提升性能較28奈米具顯著優勢，22奈米產品的投片正在加速進行，包括下一代通訊與顯示驅動IC，預計從2025年起，將為公司帶來更高的營收貢獻。

聯電去年第四季毛利率30.4%，稅後淨利為85億元，季減41.3%，每股稅後盈餘為0.68元，為近18季以來新低。全年毛利率32.6%，年減2.3個百分點，稅後淨利472.11億元，年減22.6%，每股稅後盈餘3.8元，為近4年來新低。

展望2025年，王石指出，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。為了掌握快速變化的市場商機，聯電持續投資技術創新，並開發領先業界的特殊製程解決方案，以迎接下一波系統升級需求的浪潮，維持競爭優勢。

對於市場擔心的殺價問題，王石強調，聯電定價策略維持不變，並遵循市場機制，預估今年整體價格走勢約與去年相當，將是平穩的一年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財