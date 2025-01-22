聯電去年每股賺3.8元 4年新低

聯電去年每股賺3.8元，為近4年來新低。（資料照）

規劃今年資本支出約18億美元 年減38%

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會，受到季節性因素影響，預估今年第一季晶圓出貨將與上季持平，以美元計的平均銷售價格（ASP）約季減4%至6%，產能利用率則約7成，包括受昨凌晨地震影響的毛利率，將跌破3成，但維持25%以上。

聯電並規畫全年資本支出約18億美元，低於去年的29億美元，降幅38%。聯電共同總經理王石表示，2024年22/28奈米產品營收增加15%，是去年整體營收成長4%的主要貢獻，目前客戶對升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，此平台對降低功耗及提升性能較28奈米具顯著優勢，22奈米產品的投片正在加速進行，包括下一代通訊與顯示驅動IC，預計從2025年起，將為公司帶來更高的營收貢獻。

請繼續往下閱讀...

聯電去年第四季毛利率30.4%，稅後淨利為85億元，季減41.3%，每股稅後盈餘為0.68元，為近18季以來新低。全年毛利率32.6%，年減2.3個百分點，稅後淨利472.11億元，年減22.6%，每股稅後盈餘3.8元，為近4年來新低。

展望2025年，王石指出，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。為了掌握快速變化的市場商機，聯電持續投資技術創新，並開發領先業界的特殊製程解決方案，以迎接下一波系統升級需求的浪潮，維持競爭優勢。

對於市場擔心的殺價問題，王石強調，聯電定價策略維持不變，並遵循市場機制，預估今年整體價格走勢約與去年相當，將是平穩的一年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法