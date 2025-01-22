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地震影響南科晶圓廠 恢復正常估2到3天

2025/01/22 05:30

台積電發出聲明指出，人員與廠房安全無虞，逐步回線。供應鏈預估，台積 電南科廠包括3、5奈米先進製程，恢復至正常生產需2~3天。 （資料照）台積電發出聲明指出，人員與廠房安全無虞，逐步回線。供應鏈預估，台積 電南科廠包括3、5奈米先進製程，恢復至正常生產需2~3天。 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕昨凌晨嘉義大埔發生芮氏規模達6.4地震，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）位於南科的晶圓廠區測得最大震度為5級，台積電發出聲明指出，人員與廠房安全無虞，逐步回線，震後詳細影響評估中。供應鏈預估，台積電南科廠包括3、5奈米先進製程，恢復至完全正常生產需費時2~3天。

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，台積電南科晶圓廠有一座8吋廠、兩座12吋廠，從成熟製程到目前最先進的5/4奈米、3奈米皆有生產。聯電的12吋廠包括90~14奈米製程。兩家公司晶圓廠所在的震度達4級以上，石英爐管機台有產生破片，值傳統淡季，短暫停機或部分破片都可趕工補產，初步預期地震對實際產出的影響應在可控制範圍內。

面板廠影響較大 受損待確認

TrendForce表示，台南為面板大廠群創（3481）大本營，位於台南的廠區共達八座，由於廠區歷史較久遠，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。預估此次地震對第一季原就稍微吃緊的電視面板供給，恐將雪上加霜。

台積電指出，為確保人員安全，各廠區依公司內部程序啟動相關安全預防措施，部分中科及南科廠區在第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點，確定人員皆安全無虞，各廠區也已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞，逐步回線。至於公司建廠工地未受影響，經環境安全檢查後，昨照常施工。

台積電強調，目前各廠區供水、電力、工安系統及營運均正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。半導體供應鏈指出，先進製程的晶圓廠18A/B廠與成熟製程的14廠幾乎全數停機檢查，設備商也全力支援，預估全數恢復正常約需2~3天。

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