預算被刪4成 數發部長：等同向詐團投降

數位發展部被刪減預算高達四成，部長黃彥男表示，這對台灣數位經濟發展、資安防護的影響非常大，打詐好不容易看到一些成果，如今等同是向詐騙集團投降。（資料照）

黃彥男：將嚴重影響台灣數位經濟發展及資安防護

〔記者徐子苓／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「一一四年度中央政府總預算案」，其中數位發展部共被刪減約三十五．八二億元，比例高達四成。數發部長黃彥男沈重呼籲，在野黨要好好思考，這對台灣數位經濟發展、資安防護的影響非常大，打詐好不容易看到一些成果，如今等同是向詐騙集團投降。

呼籲在野黨要好好思考

黃彥男表示，數發部很重要的工作是幫國家做數位轉型、維護國家的網路主權，過往數發部常到外館進行資安稽核，未來外館資安將成為大問題；另台灣在資安上有很多國際演練，藉此學習他國的資安技術，這些將來都無法進行，對國家資安防護將有重大影響。

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出國預算的部分，數發部本部原本二千多萬的出國預算變成零元，資安署原本七○○多萬的出國預算也歸零，僅數產署刪六十％後剩約一三○萬元。

黃彥男強調，很多國際資安會議規定必須實體參加，過往聯合國會議台灣可能進不去，但如果用AI（人工智慧）、資安技術去和國際交流，通常對方就會讓我們參加會議；未來如果連這個機會都沒有，台灣的AI、資安就斷絕了和國外的聯繫。

黃彥男說，數產署推動數位經濟產業發展，將嚴重影響資安、AI、電商、遊戲、資服等產業，他說：「在野黨刪預算時，沒有好好了解這些預算用在哪裡，也不給我們時間好好說明，說砍就砍。我再次呼籲，在野黨要好好思考，這對台灣數位經濟發展影響非常大。」

另數發部獎補助費遭刪七億元，黃彥男指出，這是用來補助資安院、電信技術中心等重要技術研發單位，資安院發展AI技術防止資安攻擊、打擊詐騙，已看到一些成果，現在把經費砍掉，「是不是叫我們舉手投降，跟詐騙集團說，我以後沒有新的技術防禦你？我們是在網路上跟駭客作戰，立委把我們的金源斷掉，不讓我們發展新的武器，那我們只好投降。」

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