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國泰金︰台股H1攻上24000點 過半民眾看好

2025/01/21 05:30

國泰金控最新調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚，有五十．九％民眾認為今年上半年台股高點會在二萬四千點以上。（中央社資料照）國泰金控最新調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚，有五十．九％民眾認為今年上半年台股高點會在二萬四千點以上。（中央社資料照）

逾44％預期低點跌破2萬

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普上任後的政治不確定性令國際股市區間震盪，國泰金控最新調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚、風險偏好指數走高，並有五十．九％民眾認為今年上半年台股高點會在二萬四千點以上，但也有四十四．二％預期低點可能跌破兩萬點。

國泰金發布一月國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數自上月的負八．三微降至負八．七，展望樂觀指數自負七．三走揚至負五．八；大額消費意願指數由十一．一升至十一．九，耐久財消費意願指數同步自負十一增強至負八．七，顯示民眾消費動能短期升溫。買賣房意願走勢則呈現分歧，買房意願自負五十二小升至負五十一．五，賣房意願則自負十三．二走弱至負十七．四。

買、賣房意願 走勢分歧

外界關注川普上任後將推出哪些政策，不確定性令國際股市區間震盪；但國泰金調查顯示，民眾對台股的樂觀指數自上月的十四．三上揚至十六．五，風險偏好指數自十六．三走高至十七．二。

至於民眾對上半年台股高點的看法，調查顯示二十二．八％認為上半年高點將介於二萬四千至二萬五千點、二十一．二％認為高點落在二萬五千至二萬六千點、六．九％預期高點會超過二萬六千點；合計五十．九％民眾認為上半年台股高點會在二萬四千點以上。

另有二十二．八％民眾預期上半年台股低點會落在二萬一千至二萬二千點，二十一％預期低點介於二萬至二萬一千點；四十四．二％民眾則預期上半年低點可能跌破二萬點。

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